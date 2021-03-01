بسبب "كورونا".. الجرذان تغزو ضواحي لندن مع فرض الإغلاق الثالث

تشهد شوارع العاصمة البريطانية لندن هجومًا لأعداد هائلة من الفئران والتي استغلت فترة الإغلاقات العامة المفروضة للحد من تفشي وباء "كورونا" المُستجد.

وأبلغت بعض أجهزة مكافحة الآفات عن زيادة بنسبة 78٪ في طلبات الاستدعاء خاصة من أهالي ضواحي العاصمة التي تأثرت بشكل متزايد بعد انتقال الفئران من وسط المدينة إلى المناطق السكنية بحثًا عن الطعام.

ومع خلو المكاتب والمطاعم من الموظفين والزبائن، فمن المرجح أن تستهدف الفئران اليائسة منازل الناس للبحث عن الطعام، كم أن قضاء الأشخاص أغلب وقتهم في منازلهم، يتم إنتاج المزيد من القمامة مما يجذب المزيد من الفئران إليها.

وقالت الرابطة البريطانية لمكافحة الآفات (BPCA)، التي تمثل 700 من صائدي الفئران في جميع أنحاء البلاد، إن أعضاءها لاحظوا زيادة نشاط القوارض بنسبة 51٪ خلال الإغلاق الأول وزيادة بنسبة 78٪ في شهر نوفمبر.

ولم يحسب أعضاء الرابطة أرقام الإغلاق الثالث الذي بدأ في كانون الثاني (يناير) لكنهم يقولون إن الأدلة تظهر ارتفاع مشاهدات الفئران مرة أخرى.

وقال رئيس الرابطة "بول بلاكهورست": "كانت هناك أيضًا تقارير عن تغييرات في سلوك القوارض، وأدلة على الفئران تمكنت من التكاثر في مباني المكاتب الفارغة".

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