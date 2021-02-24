بسكوت محشي يُحرج وزارة التربية والتعليم في الأردن.. 2 مليون دينار لشرائها

انشغل رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية بالتعليق على نبأ صادر عن وزارة التربية والتعليم القاضي بتخصيصها مبلغ 2 مليون دينار أردني (2.820 مليون دولار) لشراء "بسكويت محشي" للطلاب.
وقال وزير التربية والتعليم تيسير النعيمي أنه سيتم تقديم البسكويت لطلاب المدارس في سنة 2020 على مدار 5 أيام، ثلاثة منها على حسابها واثنين على حساب برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
وأوضح الوزير بأن المبلغ المخصص لمشروع التغذية المدرسية لعام 2020، بلغ 3 ملايين و550 ألف دينار، وجرى تخصيصه لطلبة رياض الأطفال والصفوف من الأول حتى السادس، وبعدد طلاب إجمالي يبلغ 451 ألف طالب وطالبة.
عاجل : وزير التربية والتعليم النعيمي : بسكوت محشي لطلبة المدارس بـ 2 مليون دينار ..
يزم عليكوا طلعااات 😂😂😂😂😂
المشكله الاكبر من هيك انه مكتوب عليها "gift from russia “ اقسم بالله منعرف نقرأ انجليزي يزم اقلها غطي هاي الكلمه و اضحك علينا 😂
— ﮼محمود،محافظه📿🪶 (@MahafzaMahmoud) February 24, 2021
وأثار تصريح النعيمي موجة سخرية على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة بعد نشر صورة البسكويت الذي سيجري توزيعه على الطلاب خلال الفصل الدراسي في الوقت الذي لا تزال الحكومة الأردنية لم تتخذ قرارًا بعد حول اعتماد التعليم الوجاهي أو عن بُعد في ظل تزايد أعداد الإصابات بفيروس "كورونا" خلال الأيام القليلة الماضية.
فيما لفتت عبارة "هدية من روسيا-Gift from Russia" أنظار المغردين الذين وجهوا رسالة للوزير المعني فيما إذا كان "البسكويت" المثير للجدل تم شراؤه من ميزانية الوزارة أم هدية من نظيرتها الروسية.
وبعدها أكدت الوزارة أن الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي لمشروع الغذاء المدرسي "البسكويت" الموزعة على الطلبة والمدعومة من دول صديقة تم توزيعها عام 2015 وليس عام 2020.
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