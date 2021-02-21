"بطريق أصفر" يظهر في جنوب المحيط الأطلسي.. هل تخلى عن البدلة الكلاسيكية بالأبيض والأسود؟

اكتشف مصور الحياة البرية "إيف آدامز" بطريقًا أصفر اللون في رحلة له عام 2019 إلى جزيرة في جنوب جورجيا لكنه نشر الصور للتو لتحدث ضجة في العالم.

وفقًا لـ"إندبندنت"، يُعتقد أن الطائر الفريد من نوعه هو أول بطريق أصفر وأبيض يعثر عليه على الإطلاق.

وحدثت رؤية "آدامز" الفريدة من نوعها في خضم رحلة استكشافية استمرت شهرين بقيادة المصور البلجيكي.

وفي عام 2019، سافر "آدمز" إلى موطن جزيرة الحيوان النادر لتصوير مستعمرة تضم 120 ألف طائر بطريق ملك وسرعان ما اكتشف ريش الطائر الأصفر.

زقال المصور لصحيفة "إندبندنت" عن لقائه مع البطريق الأصفر: "لقد بدوا جميعًا طبيعيين باستثناء هذا. لقد كان شيئًا آخر حقًا. لقد كانت تجربة فريدة بشكل لا يصدق".

وقال "آدامز" أن الحظ لعب دورًا كبيرًا في قدرته على الحصول على مثل هذه اللقطات المذهلة للطائر الغريب.

وقال عن اكتشاف الطائر الأصفر: "كنا محظوظين جدًا لأن الطائر تواجد في المكان الذي كنا فيه. ولم يحجب بحر من الحيوانات الضخمة رؤيتنا. وعادة ما يكون من المستحيل تقريبًا التحرك على هذا الشاطئ بسببهم جميعًا (أقران البطريق).

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