"بطل خارق'' يلتقط طفلة سقطت من الطابق 12 في العاصمة الفيتنامية هانوي

تحول شاب فيتنامي يعمل في توصيل الطلبات الى "بطل خارق" بعد تمكنه من التقاط طفلة سقطت من من شرفة منزلها في الطابق الثاني عشر في العاصمة الفيتنامية هانوي.

وقال "إنغوين نغوك مانه" (31 عامًا) كان يجلس في سيارته في انتظار تسليم طلبية في الساعة 5 مساء يوم الأحد عندما سمع طفل يبكي وامرأة تصرخ ليخرج رأسه من النافذة ليرى ما يجري.

وقال لوسائل إعلام محلية في العاصمة الفيتنامية إنه اعتقد في البداية أن الطفلة تعاني من نوبة غضب، لكنه سرعان ما أدرك أنه شيء آخر، كانت الطفلة على ارتفاع 50 مترًا تقريبًا فوق سطح الأرض.

وقال: "رأيت فتاة تتدلى من الشرفة، قفزت من سيارت وصعد إلى مبنى قريب لأقترب إذا سقطت الطفلة".

وقال، وهو لا يزال يرتجف من عملية الإنقاذ، لصحيفة فيتنام تايمز: "لقد صعدت سقفًا من القرميد ارتفاعه مترين بحثًا عن موقع مناسب لالتقاط الفتاة".

وقال إنه وقف على سطح معدني يستخدم لتخزين المولدات، لكنه سقط أرضًا عندما بدأ الطفلة في السقوط. لكنه دفع بنفسه إلى الأمام ليلحق بها، وهبط بقوة لدرجة أنه ترك فجوة في السقف.



وقال: "حاولت مد يدي وبذلت أقصى جهد لالتقاط الفتاة"، على أمل أن يتمكن على الأقل من منعها من السقوط مباشرة على الأرض.

وفي مقطع فيديويحبس الأنفاس تم التقاطه من مبنى سكني قريب، يمكن رؤية الطفلة تتدلى من فوق درابزين الشرفة ويصل إلى حافة رفيعة، ويمكن سماع صوت الجيران في المبنى المقابل وهم يصرخون قبل أن تفقد قبضتها وتسقط أرضًا نحو "البطل الخارق".

وقال إنغوين": "لحسن الحظ، سقط الطفل في حضني، احتضنتها على عجل ثم رأيت الدم يتسرب من فمها، كنت خائفًا للغاية".

وتم نقل الطفلة إلى مستشفى الأطفال الوطني حيث قال الأطباء لوسائل الإعلام المحلية إنها أصيبت بخلع في مفصل الفخذ لكنها لم تتعرض لإصابات أخرى.

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