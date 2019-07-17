"بطولة الصفع".. رجال يتحمّلون الصفع والضرب للفوز بألف دولار أمريكي

انطلقت في عاصمة جمهورية قيرغيزستان الواقعة في آسيا الوسطى، بيشكيك، مسابقة "وحشية" عبارة عن تناوب الرجال على صفع بعضهم البعض وهم مقيدون، فيما لا يُسمح للمتسابقين بتفادي الضربات ويجب أن يلوا ثابتين على أقدامهم.

وكجزء من اتجاه " رياضي " جديد يصفع الرجال بعضهم بعضًا بأقصى ما يمكن إذ تُظهر لقطات مروّعة من إحدى هذه المسابقات الرجال الذين يكافحون من أجل الوقوف بعد ضربهم بأشجار النخيل المفتوحة.

كما لا يمكن للمشاركين أن يتجنبوا الصفعات العنيفة التي يرتكبها خصومهم، وفقًا للقواعد – يتعين عليهم تحمل القوة الكاملة لكل ضربة.

وفاز أمان إيدروف، 23 عامًا، بالمسابقة حيث حصل على جوائز بقيمة 1150 جنيهًا إسترلينيًا أي 1.450 دولار أمريكي.

​

وبعد الفوز بالمسابقة، قال "إيدروف": "الجميع على موقع يوتيوب يكتب إنهم أغبياء ولماذا يفعلون هذا؟.. لكنهم بالنهاية يراقبون ما نفعله وهذا يعني أنهم بحاجة الى ذلك".

لمزيد من اختيار المحرر:

ذهبوا لزيارة قبر صديقهم.. فوجدوا رجلًا عاريًا في استقبالهم