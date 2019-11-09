بعد أعمال بناء دامت 3 سنوات.. إنشاء منزل جيف بيزوس يشارف على الانتهاء وهذه تكلفته

كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية النقاب عن أحدث صور لمنزل مدير شركة أمازون، "جيف بيزوس" (55 عامًا)، والذي قاربت أعمال بنائه على الانتهاء بعدما استغرقت فترة طويلة تقدر بـ 3 سنوات.

ذكرت التقارير أن "جيف" زار موقع البناء في واشنطن في وقت سابق من هذا الشهر للإطلاع على المراحل النهائية لإنشاء منزله الفاخر، والذي سيضم منزلين في منزل واحد.

تبلغ تكلفة المنزل 23 مليون دولار، وسيحتوي على 11 غرفة نوم و25 حمامًا، ويأتي إنهاء أعمال بنائه الحالية بعدما كان من المقرر أن تنتهي بحلول شهر أغسطس الماضي.

وحسبما ما ذكرته الصحيفة، قال عمال البناء إن جيف طالب بإنهاء أجزاء من المشروع "على الفور"، كما قال لهم: "انجزوا الأمور بسرعة، بسرعة، بسرعة"، وأضاف العمال: "إنه صاحب شركة أمازون ويريد خدمة سريعة لمنزله الخاص".

وبالإضافة إلى زيارته خلال هذا الشهر، ذكرت مصادر أن جيف سبق زار الموقع 4 مرات على الأقل منذ شرائه المنزل منذ عام 2016.

هذا وبعد انهاء الأعمال، سيصبح منزل جيف هو الأكبر في واشنطن، إذ يضم 5 غرف معيشة ومطبخين ومكتبتين، بالإضافة إلى ما ذُكر أعلاه من 11 غرف نوم و25 حمامًا.

سيشمل المنزل أيضًا غرفة تعد بمثابة سينما خاصة، بالإضافة إلى مصعد، كما سيشمل ما يزيد عن ألف من تجهيزات الإضاءة.

وينضم هذا المنزل في واشنطن، إلى مجموعة منازل امبراطور أمازون في كاليفورنيا وتكساس ونيويورك، وسيكون لدى جيف جيران من الوسط السياسي، بما في ذلك الرئيس السابق أوباما وعائلة ترامب وكوشنر.

يجدر بالذكر أن أحد المبنيين المكونين لمنزل جيف، كان مقرًا لمتحف النسيج حتى عام 2013، كما يُذكر أن المبنيين معروفين باسم مباني "بوب" و"وود" وينضمان إلى السجل الوطني الأمريكي للأماكن التاريخية.

للمزيد من قسم اختيار المحرر: