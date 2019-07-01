بعد أن بلغت الحرارة لـ35 درجة... انهيار وإسعاف عشرات المشاركين في سباق هامبورغ

أعلن القائمون على سباق هامبورغ للجري عن نقل عشرات المتسابقين الى المستشفى بعد تعرضهم لضربات شمس بسبب درجات الحرارة التي وصلت إلى 35 درجة مئوية!

واحتاج ما مجموعه 141 عداءً إلى علاج طبي مُتكامل، فيما وصفه مسؤولو الإطفاء بأنه "حالة طوارئ مع خسائر بشرية كبيرة".

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وبعد دقائق من انطلاق السباق في شوارع المدينة حتى انهار عدد من المتسابقين وسقطوا أرضًا لتستجيب 18 سيارة إسعاف كجزء من خطة الإنقاذ الوطني في حالات الطوارئ.

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وقال المنظمون أن السباق البالغ طوله 21.0975 كيلومترًا قد اجتذب 111515 مشتركًا، ولكن مع بدء السباق انطلق 8،402 سباقًا فقط وانتهى بـ 8056 مشاركًا.

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وفاز بسباق الرجال الأوليمبي "ستيفن كيبروتيتش" من أوغندا والذي أنهى السباق بساعة واحدة و 4 دقائق و11 ثانية، متقدمًا على الكيني "جيفري رونو" بـ (1:04:43) والإثيوبي "هيمونيت ماتيب مولونه" والذي حل بالمركز الثالث بـ (1:05:02).

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أما في سباق النساء، فازت الألمانية "ميلات كيجيتا" بالمركز الأول بل في 1:11:29 متقدمة على الكينية "غلاديس جتيبنكي" بـ (1:13:22) تليها الكينية "تابيثا جيشيا وامبوي" بـ (1:15:33).

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