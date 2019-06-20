بعد أن خسرت معركتها أمام السرطان.. نعش مديرة مدرسة مغطى برسومات تلاميذها

وضعت مديرة مدرسة ابتدائية سابقة في تابوت مغطى برسومات تلاميذها الذين ربطتهم فيها علاقة خاصة ومؤثرة.

وكانت "سو إيست"، مديرة مدرسة سانت أندروز للكنيسة في باث، قد توفت في ديسمبر / كانون الأول عن عمر يناهز 58 عامًا بعد معركة مع السرطان.

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وحضر نحو 700 من تلاميذها برفقة آبائهم وموظفو المدرسة جنازتها لتوديع مديرتهم السابقة.

وأظهرت الصور نعشها مغطى برسومات الجنيات وأقواس قزح وفراشات وقلوب ونجوم أثناء نقله خارج الكنيسة.

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وصفها التلاميذ مديرتهم السابقة "سو" بالمرحة والجميلة والمضيئة، كما وصفها البعض بأنها أفضل معلمة على الإطلاق.

وقبل وفاتها بأيام كتبت السيدة "سو" لطلابها خطابًا مؤثرًا شكرتهم على مشاركتها حزنها وفرحها وألمها وصدقاتها.

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وقالت: "لا تنسوا أن هناك غبارًا سحريًا يمكن العثور عليه في كل موقف، مهما كانت الأمور صعبة فهي قد تساعدكم على تخطيها".

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واقتبست السيدة إيست في خطابها مقطعًا من رواية، الكاتب "سي إس لويس"، تقارن الموت بالإبحار في الأفق عبر قارب صغير مستدير.

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