بعد أن قدمت "لكزس" لشقيقتها...فاشينيستا سعودية تهدي والدتها سيارة "فاخرة"

نشرت الفاشينيستا السعودية أفنان الباتل مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات" رصدت فيه ردة فعل والدتها بعد أن قدمت لها سيارة فاخرة كـ"هدية".

وظهرت أفنان في الفيديو برفقة شقيقتها شادن ووالدتهما التي بكت بشدة بسبب المفاجأة التي أعدتها لها ابنتها الكبرى.

وكانت أفنان الباتل قد أعدت لوالدتها مفاجأة غير متوقعة، حيث اشترت لها سيارة جديدة وضعتها أمام المنزل مباشرة ولكن غطتها بعدة باقات من الزهور حتى لا تكتشف الأم الهدية فورًا، وعندما علمت الأم بالمفاجأة أجهشت بالبكاء بقوة.

يذكر أن أفنان كانت قد اشترت سيارة لكزس لشقيقتها هناي بمناسبة نجاحها في الشهادة المتوسطة وحصولها على المركز الأول شهر ديسمبر العام الماضي.

فمن هي السعودية أفنان الباتل؟

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تخرجت أفنان الباتل من جامعة الإمام محمد بن سعود في العاصمة الرياض بتخصص اللغات والترجمة، وهي ابنة رجل الأعمال الشهير سليمان الباتل.

تمكنت أفنان في زمن قصير من تكوين شهرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على غرار العديد من نجوم السوشال ميديا.

وسبق أن ذكرت وسائل إعلام محلية، أن سعر الإعلان الواحد في صفحة أفنان يصل إلى 4 آلاف ريال سعودي (ما يعادل ألف دولار)، وخصصت فريقًا محترفًا ليدير لها موقعها، كما أصبحت تملك أحد شركات الدعاية والإعلان، إضافة إلى الفلل والسيارات الفارهة والسفر إلى مختلف دول العالم.

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