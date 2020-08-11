بعد إغلاق لخمسة أشهر.. أطفال غزة يعودون أخيرًا الى مدارسهم

استقبلت المدارس المنتشرة في قطاع غزة يوم السبت الماضي نحو 576 ألف طفل فلسطيني بعد انقطاع لخمسة أشهر بسبب قيود جائحة فيروس "كورونا" المُستجد.

ووسط إجراءات وقائية، بدأت المدارس، قبل موعدها التقليدي بشهر واحد، بهدف استفادة الطلبة من مواد استدراكية أعدتها دوائر التعليم في وزارة التربية والتعليم في غزة ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" لتغطية المدة التي انقطعوا عنها منذ شهر "مارس" الماضي.

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وحسب معطيات الوزارة، توجه 285 ألف طالب الى مدارس وكالة الغوث و277 ألف ال مدارس الحكومة، والبقية لمدارس خاصة.

وقال الدكتور زياد ثابت، وكيل وزارة التربية والتعليم في غزة: "إن الطلبة سيحصلون خلال أغسطس الجاري على مواد استدراكية، فيما سيكون عدد الحصص في اليوم الدراسي 4 فقط".

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وأضاف ثابت أن الوزارة أعدت خطة من سيناريوهات متعددة للتعامل مع العام الدراسي، بما يشمل مختلف المراحل.

وقال ولي أمر أحد الطلاب: "لا والله مش خايفين من انتشار كورونا لأنه عنا المعابر مسكرة وحكومتنا ماخذة الاحتياطات اللازمة بالنسبة للمسافرين الذين يأتون من الخارج".

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يذكر أن قطاع غزة المحاصر سجل 87 حالة إصابة وحالة وفاة واحدة بالفيروس في مراكز الحجر الصحي فقط.

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