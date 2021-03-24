بعد "العم السمين".. القرد غودزيلا غارق في الأطعمة غير الصحية

انتفخ قرد سمين في أحد الأسواق التايلاندية إلى حجم خطير بعد أن غمره المارة بأطعمة غير صحية.

وأطلق السكان المحليون على القرد السمين اسم "غودزيلا - Godzilla" وقارنوها مع "العم السمين" الذي خسر حياته بعد تناول كميات مهولة من الوجبات السريعة والصودا.

وشوهد "غودزيلا" في وقت سابق من هذا الشهر في منطقة مين بوري في بانكوك، حيث احتشد الزوار فوق الكشك حيث جلس القرد وحاولوا إطعامه.

وفي مقطع فيديو المتداول على مواقع التواصل، يمكن رؤية القرد الذكر، المربوط بالكشك، وهو يرتدي قميصًا ضيقًا.

وفي الوقت الذي فرك أحد الزوار ظهر القرد "غودزيلا" انشغل الأخير بشرب الماء من عبوة المياه قبل أن يرميها بعيدًا.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن القرد البالغ من العمر 3 سنوات يزن أكثر من 20 كجم.

وقالت صاحبة متجر "مانوب" إنها تبنت "غودزيلا" بعد أن تخلى عنه المالك السابق للمحل. وقالت إنها تطعم القرد وتعامله بشكل جيد لكنها لم تتمكن من السيطرة على وزنه.

وعثر فريق الإنقاذ على "غودزيلا" عندما كان صغيرًا جدًا، ومنذ نشأته وهو يتغذى من الطعام الذي يرميه البشر، فهو لا يعرف كيف يجد الطعام بمفرده في البرية.

وتضخم وزن "غودزيلا" الآن إلى أكثر من 20 كجم - وهو ما يقرب من وزن العم فاتي، الذي قلب الميزان عندما وصل وزنه الى 27 كجم حينما شوهد لآخر مرة في يونيو 2019 قبل أن يختفي ويُفترض أنه مات.

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