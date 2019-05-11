بعد تحرشه بفتاة داخل سيارتها بحركات مشينة.. مُتحرش القصيبي في قبضة الأمن!

أعلنت السلطات السعودية يوم أمس الجمعة القبض على "متحرش القصيبي" الذي تداول عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يكشف قيامه بالتحرش بإحدى الفتيات داخر مركبتها بمنطقة القصيبي في مدينة الخبر.

وكانت الفتاة قد نشرت فيديو وهي داخل سيارتها خلال قيام المتحرش بالاقتراب من سيارتها مع قيامه ببعض الحركات المشينة ثم توجهه للفتاة بالقول" انزلي انا ابيك".

وفور نشر الفتاة للفيديو تحركت السلطات السعودية للقبض على المتحرش الذي بدوره قام بتغيير بعض ملامحه عن طريق حلق لحيته إلا أن السلطات تأكدت من شخصيته وألقت القبض عليه بوقت قياسي.

وكان الفيديو قد أثار ضجة كبيرة جدًا في مواقع التواصل الاجتماعي فور نشره، وطالب عدد كبير بالقبض على المتحرش ومحاسبته حتى يكون عبرة لغيره.

ومن جانبها رفضت الفتاة الإدلاء بأي تصريح أو الخروج بشكل علني للإعلام، مؤكدة أن هدفها من نشر الفيديو هو لتتمكن السلطات من القبض على المتحرش.