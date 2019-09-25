بعد تعرضه للعضّ في إحدى المباريات.. سن يخترق رأس صبي من البرتغال

خضع صبي من البرتغال إلى عملية من أجل إزالة سن اخترق جمجمته بعد تعرضه للعض أثناء مباراة كرة قدم.

ووفقًا لمصادر طبية، فقد ذهب الصبي، الذي لم يُكشف عن اسمه، إلى مستشفى "سان بيرناردو" في سيتوبال بعد خمسة أيام من معاناته من ألم حاد في رأسه ولكنه لم يكن يعرف بأن سنًا قد اخترق جمجمته.

​

وبعد أن فشلت الأدوية المُسكنة والمضادات الحيوية في إزالة الألم، قرر الأطباء في اليوم الرابع من العالاج إجراء مسح بالأشعة المقطعية ليكتشفوا وجود (تكوين) من الكالسيوم داخل الجمجمة، ليتبين فيما بعد بأنه (سن)

وبعدها قام الجراحون بسحب السن في عملية جراحية استمرت عدة ساعات ووصفها المسعفون بأنها"عملية معقدة".

لمزيد من اختيار المحرر:

الهند تشهد ولادة طفلة بثلاثة رؤوس.. حالة نادرة أذهلت الأطباء