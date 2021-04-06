بعد حظر "الرضاعة".. موضة قهوة "المحلول الطبي" تنتشر في الكويت

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت مقطع فيديو لكافيه يُقدم القهوة لزبائنه بـ"كيس المحلول المُغذي" على غرار ذلك الموجود في المستشفيات.

وأحدث مقطع الفيديو انقسامًا بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، فمنهم من أشاد بالفكرة واعتبرها جديدة في مجال الدعاية والتسويق، ومنهم من اعتبرها ساذجة في وقت يعاني العالم من فيروس "كورونا" وما تسببه من آلام للكثيرين.

وتأتي موضة تقديم القهوة في المحلول الطبي بعد صدور قرار حظر تقديم القهوة برضاعات الأطفال والتي أثارات الأجدل قبل أسابيع في الكويت وعدة دول خليجية.

أوضحت صور لوضع أشخاص من دول خليجية مشروبات ساخنة كالقهوة ومشروبات باردة في رضاعات أطفال ضجة كبرى بين مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

وتداول مستخدمو “السوشيال ميديا” صورًا ومقاطع مصورة للعديد من الأشخاص وهم يتناولون القهوة داخل رضاعة الأطفال، الذي أجمع كثيرون منهم على أنها سلوكيات خارجة عن العادات والتقاليد، كما يرون أنها ستؤثر حتما في الأطفال.

أمام حالة الاستهجان الواسعة من انتشار “قهوة الرضاعة”، تحركت بعض الدول الخليجية لوقفها واتخاذ إجراءات ضدها، مثل الإمارات العربية المتحدة، إذ غرّدت "اقتصادية دبي" عبر حسابها على موقع "تويتر”، بقولها: "تم منع تقديم المشروبات في رضاعات الأطفال؛ للحد من انتشار كورونا المستجد، ولكونه مخالفا للعادات والتقاليد”.وفقا لسبوتنيك.

كما ​حذرت وزارة الصناعة والتجارة والسياحة في البحرين، المحال التجارية والمقاهي والمطاعم كافة، من تقديم المشروبات في مراضع الأطفال، موضحة أن "هذه الممارسات مخالفة للعمل التجاري، وتتنافى مع عادات وأعراف المجتمع البحريني الأصيل".

بدورها أيضًا أعلنت هيئة حماية المستهلك بسلطنة عُمان عن وأدها تلك الظاهرة بعد إغلاق أحد المقاهي الذي وردت في شأنه بلاغات حول تقديمه مشروبات في "الممّية"، حيث أكدت الهيئة في بيان لها أن القانون العماني يحظر تداول السلع التي تأتي على أشكال خادشة للحياء أو مخلة بالآداب العامة.

كما دعت الهيئة أصحاب الأعمال إلى الأخذ بعين الاعتبار عادات وتقاليد المجتمع العماني الأصيلة والابتعاد عن كل ما من شأنه المساس بها.

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