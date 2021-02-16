بعد شهر من وفاة شقيقتها.. الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة من آل سعود

نعى الديوان الملكي السعودي مساء الاثنين، 15 فبراير 2021، الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبد العزيز آل سعود، التي وافتها المنية أمس.

وجاء في بيان الديوان الملكي أنه سيصلى على الأميرة الراحلة اليوم الثلاثاء في مدينة الرياض.

#الديوان_الملكي: وفاة صاحبة السمو الملكي الأميرة لمياء بنت هذلول بن عبدالعزيز آل سعود. https://t.co/1NchjaiTYe#واس pic.twitter.com/0VizWEWEii — واس الأخبار الملكية (@spagov) February 15, 2021

وتعد هذه الوفاة الثانية لأميرة سعودية خلال الـ24 ساعة الماضي، حيث أعلن الديوان الملكي السعودي في بيان يوم الأحد وفاة الأميرة دنا بنت عبد الله بن تركي آل سعود.

​كما تأتي وفاة الأميرة لمياء بعد قرابة شهر من من وفاة أختها الأميرة طرفة بنت هذلول.

وشارك عدد من أمراء الأسرة الحاكمة في السعودية في نعي الأميرة التي توفيت بعد صراع مع المرض، ونعى عدد من الشخصيات الرسمية والشعبية الأميرة الراحلة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

من هي الأميرة لمياء بنت هذلول؟

هي ابنه الأمير هذلول بن عبد العزيز آل سعود، الابن الثاني والثلاثين من أبناء الملك عبد العزيز الذكور، وشقيقة الأمير تركي بن هذلول نائب أمير منطقة نجران حاليًا.

​وللأميرة الراحلة 5 أشقاء وشقيقات، هم: الأميرة ريما (متوفية)، والأميرة نوف، والأميرة البندري (زوجة الأمير والشاعر المعروف عبد الرحمن بن مساعد)، والأمير عبد العزيز، والأميرة نجود.

​وللأميرة لمياء 7 إخوة وأخوات من زوجات والدها، وهم: الأميرات فهدة ونورة (متوفية) وسارة وطرفة (متوفية) والعنود، والأمير تركي والأمير سعود.

هذلول بن عبد العزيز آل سعود

الأمير هذلول بن عبد العزيز آل سعود (1361 هـ / 1942 - 13 ذو القعدة 1433 هـ / 29 سبتمبر 2012)، رئيس نادي الهلال السعودي السابق.

تولى رئاسة نادي الهلال السعودي لأكثر من فترة، الأولى من عام 1392 هـ حتى عام 1398 هـ، والثانية من عام 1402 هـ حتى عام 1403 هـ، تولى حتى وفاته رئاسة هيئة أعضاء الشرف في النادي.

توفي يوم السبت 13 ذو القعدة 1433 هـ الموافق 29 سبتمبر 2012 في العاصمة السويسرية جنيف، ونقل جثمانه من سويسرا إلى السعودية حيث أُديت الصلاة عليه في المسجد الحرام بمكة المكرمة، وتقدم المصلين الملك عبد الله بن عبد العزيز والأمير متعب، ودفن في مقبرة العدل.

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