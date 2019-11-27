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  3. بعد صابرين وشهيرة.. إعلامية كويتية تخلع الحجاب وتفاجئ جمهورها

بعد صابرين وشهيرة.. إعلامية كويتية تخلع الحجاب وتفاجئ جمهورها

منشور 27 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2019 - 06:15
صابرين وزينب

بعد أيام قليلة على إقدام الممثلة المصرية صابرين على خلع حجابها، فاجأت إعلامية ومصممة أزياء كويتية جمهورها بقيامها بالخطوة ذاتها، ناشرة صورها دون حجاب عبر حسابها الرسمي على تطبيق "إنستغرام".

ونشرت الإعلامية الكويتية زينب العلي صورًا لها دون حجاب، وأخرى تستعرض فيها شعرها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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وأثار قرار زينب حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت، معتبرين أن ما يحدث يؤثر على الفتيات في الكويت.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Zeinab Al-Ali 🗝 (@zeinab_alali) on

يذكر أن زينب العلي ابتعدت عن التلفزيون منذ سنوات، وتعمل حاليًا في مجال الإعلانات والدعاية عبر حساباتها على مواقع التواصل، حيث يتابعها على "إنستغرام" نحو 387 ألفًا.

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