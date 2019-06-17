بعد ما انتصرت عليه في السابق.. السرطان يهزم وصيفة ملكة جمال لبنان ميشال حجل!

توفيت منذ قليل اللبنانية ميشال حجل، وصيفة ملكة جمال لبنان لعام 2016، والتي عانت في السنوات الأخيرة من مرض السرطان، وعُرفت كإحدى محاربات المرض.

الراحلة حجل كانت قد انتصرت على المرض في وقت سابق، إلا انه عاد إليها بشكل أقوى مما جعلها تعاني طويلًا لتفارق الحياة اليوم بعد صراع طويل ومتعب مع المرض.

وشارت الراحلة ميشال حجل في أكثر من حوار تلفزيوني لتتحدث عن تجربتها مع المرض، كما كانت تشارك جمهورها ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بهذه التجربة بشكل مستمر.

وشكل خبر وفاة حجل صدمة كبيرة لكل الأشخاص الذين عرفوها ولم يعرفوها، حيث ضج موقع التواصل الاجتماعي تويتر بصورها وكلمات نعوة خاصة لها، فيما عبر عدد كبير عن حزنهم الشديد لرحيل حجل.

يُشار إلى ان حجل كانت قد اكتشفت اصابتها بمرض السلطان بعد مشاركتها في مسابقة ملكة جمال لبنان عام 2016، ثم عادت وأعلنت شفائها منه، لتعلن بعد ذلك خطوبتها، إلا ان المرض باغتها وعاد اليها وكشفت عن اصابتها بمرض سرطان الغدد اللمفاوية.

وأطلقت الراحلة حملة تبرعات للعلاج في مركز Anderson Cancer Center في أمريكا واستطاعت جمع 700 ألف دولار أمريكي من أجل السفر وتلقي العلاج هناك، وعادت من رحلتها معلنة شفائها، حتى عاودها المرض مؤخرًا وتسبب بوفاتها اليوم.

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