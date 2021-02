بعد معركة مع "كورونا".. وفاة كاتب مسلسل "سيمبسون" الشهير

ودع العالم قبل ساعات "مارك ويلمور" كاتب مسلسل "سيمبسون" الشهير عن عمر يناهز 57 عامًا بعد معاركه لفيروس "كورونا- COVID-19".

وأكد شقيق "ويلمور"، الممثل الكوميدي ومضيف The Nightly Show لاري ويلمور، وفاته عبر تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين "تويتر".

​

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد توفي الكاتب التلفزيوني بسبب COVID-19، بالإضافة إلى مشاكل صحية أخرى كان يعاني منها خلال السنوات القليلة الماضية.

وقال "لاري" في تغريدته: "لقد توفي أخي اللطيف، مارك إدوارد ويلمور، الليلة الماضية أثناء قتاله لفيروس كورونا وغيرها من الظروف التي عانى منها لسنوات عديدة''.

وتابع: "كان أخي أسد الملاك اللطيف، أحبك يا أخي الصغير".

​

وكان "مارك" و"لاري" اثنين من خمسة أشقاء نشأوا في مقاطعة سان بيرنادينو بكاليفورنيا في الستينيات.

وتخرج "مارك" من جامعة ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية، بومونا، قبل أن يبدأ حياته المهنية في الكتابة التلفزيونية في التسعينيات.

بدأ مسيرته في الكتابة على التكييف التلفزيوني لـ"هاري وهيندرسون" قبل أن ينتقل إلى مسلسل فوكس الكوميدي المؤثر In Living Color.

​

بعد الفترة التي قضاها في In Living Color، أصبح كاتبًا في The Tonight Show مع Jay Leno ثم The PJs قبل الانضمام إلى فريق كتابة The Simpsons في عام 2002.

كتب 12 حلقة من المسلسل الكوميدي الكوميدي الطويل لـ"فوكس" بين عامي 2002 و 2015.

فاز "ويلمور" بجائزة Primetime Emmy Award لأفضل برنامج رسوم متحركة عن عمله كمنتج في Eternal Moonshine of the Simpsons Mind.

