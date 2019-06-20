بعد منعه لعشرين عامًا.. أستراليا تسمح بـ"الموت الرحيم"

وافقت السلطات الأسترالية على السماح بسريان قانون يسمح للمرضى الميؤوس من شفائهم بالخضوع لما يسمى بـ "الموت الرحيم" في ولاية فيكتوريا، ثاني أكبر ولاية في أستراليا.

وقال رئيس وزراء الولاية "دانييل أندروز" أمس الأربعاء، أن هذه الخطوة ستعطي المرضى "خيارا يحفظ كرامتهم في آخر أيامهم"، مضيفًا أن هذا الإجراء "يعد تغييرًا جريئًا لم تقم به أية ولاية أخرى (...) لكننا نعتقد أنه خطوة صائبة".

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وأضاف المسؤول أن 12 شخصًا بإمكانهم الخضوع لهذا القانون هذه السنة، فيما سيطبق على 150 آخرين السنة القادمة.

وكان الموت الرحيم، أو الانتحار بالمساعدة الطبية، ممنوعًا في أستراليا منذ عشرين عامًا إلى غاية تبني ولاية فيكتوريا القانون المثير للجدل سنة 2017.

شروط صارمة:

سيكون خيار "الموت الرحيم" متاحًا لمرضى ولاية فيكتوريا من الذين يزيد عمرهم عن 18 سنة وبقي لهم أقل من ستة أشهر يعيشونها.

بالنسبة للمرضى الذين يعانون من التصلب الجانبي الضموري أو أمراض عصبية حركية وتبقى لهم ستة الى سنة واحد يعيشونها.

منع المرضى من السفر الى الولاية للوصول إلى دول تشرع "الموت الرحيم".

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وكانت ولايات أسترالية أخرى رفضت مشاريع قوانين الموت الرحيم في العديد من المرات.

من جهته، قال رئيس أساقفة ملبورن، بيتر كومونسولي إن "البابا فرنسيس شجع المسيحيين الكاثوليك على رفض الموت الرحيم وحماية الأشخاص المسنين والشباب ضد ثقافة تجعل من حياة البشر أمرًا يمكن التخلص منه".

ويشير مصطلح "الموت الرحيم" إلى إنهاء الحياة على نحو يخفف من الألم والمعاناة الميؤوس منها.

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