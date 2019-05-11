بعد مُتحرش القصيبي.. فيديو صادم لشاب يتحرش بفتاة منقبة داخل محل بقالة!

لم يمضي وقت طويل على قصة متحرش القصيبي التي أثارت ضجة كبيرة جدًا، حتى صُدم الشارع السعودي بحادثة تحرش أخرى وقعت في بقالة تقع داخل مدينة الدمام السعودية.

وبحسب الفيديو المتداول تظهر فتاة مُنقبة داخل محل بقالة، وعند خروجها من المحل قام احد الشباب المتواجدين هناك بالالتصاق بجسدها بشكل كبير مما عرضها للصدمة والخوف وغادرت البقالة مُسرعة.

وأثار الفيديو ضجة كبيرة لجرأة الشاب وتحرشه بالفتاة بهذه الطريقة وسط عدد من الأشخاص، كما اعتبر عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن ردة فعل الفتاة كان يجب أن تكون أقوى وان تفضحه وتطالب بالإمساك به دون خوف أو تردد فهي الضحية بهذا الموقف وما كان يجب لها أن ينبغي لها أن تخاف بهذه الطريقة وتخرج مسرعة.

وبحسب بعض المصادر فإن السلطات السعودية وبعد انتشار الفيديو بدأت بمُلاحقة الشاب والتي ظهرت ملامحه شبه واضحة في الفيديو من أجل القبض عليه وإنزال العقوبة المناسبة عليه.