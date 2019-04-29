بعد وفاة أولاده الثلاثة في تفجيرات سريلانكا.. ملياردير دنماركي يخرج عن صمته

فجعت عائلة الملياردير الدنماركي "أندرز هولتش بوفلسن" بوفاة ثلاثة من أبنائهم في التفجيرات المأساوية التي استهدفت كنائس وفنادق في سريلانكا يوم الأحد الماضي، 21 أبريل.

ورفضت حينها عائلة "بوفلسن" الإدلاء بمزيد من التفاصيل حول تلك الفاجعة حرصًا على خصوصيتها.

لكن بالأمس، وصف صاحب "Vero Moda" و "Jack&Jones" الهجمات الإرهابية بسريلانكا الخسارة بأنها "لن تعوّض ولا تصدّق"، لكنه قال إنه "ممتن جدّاً" لدعم الناس في أعقاب المأساة.

وفي رسالة قرأت أمام المشيّعين في مسيرةٍ أقيمت أمس في براندي بالدانمارك، حيث يقع مقر إمبراطوريته للأزياء، تعهدّت العائلة بـ"تخطّي هذه المحنة معًا".

​

وأكد "بوفلسين" أنّ ابنه "ألفريد" وابنتيه "ألما" و"أغنيس" قتلوا في الهجمات الإرهابية يوم عيد الفصح، بينما نجت ابنته الثالثة "أستريد".

​

قال الأب عند قراءة الرسالة لحشد تألّف من نحو 700 مصلٍّ: "إن خسارة أطفالنا المحبوبين ألما وأغنيس وألفريد لن تُعوّض ولا تُصدّق".

​

وتابع: "سنتخطّى هذه المحنة الصّعبة بمساعدة الأشخاص المحبّين الكثيرين الذين حولنا، والأصدقاء المقربين، والزملاء، وعائلتنا المحبة. نحن ممتنّون بشدة للإنسانية التي تظهر أيضًا في براندي الليلة، ليس فقط لعائلاتنا وأطفالنا، بل لجميع ضحايا الأعمال الوحشية في سريلانكا".

تجمّع المشيّعون أمس في ساحة المدينة لإضاءة المشاعل والغناء وقراءة الصلوات والتزام الصمت لمدة دقيقتين احتراماً للموتى.

لمزيد من اختيار المحرر:

ملياردير دنماركي يفقد 3 من أبنائه في تفجيرات سريلانكا .. شاهد آخر صورة لهم