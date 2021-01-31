بعد 40 عامًا من التوقف… نافورة النيل تستعيد رونقها وبريقها من جديد

قررت السلطات المصرية إعادة تشغيل "نافورة النيل" لموجودة وسط نهر النيل بالعاصمة المصرية القاهرة، بعدما نجحت شركة "المقاولون العرب" المصرية في إعادة تشغيلها مساء الجمعة.

ونشر الحساب الرسمي للشركة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صور انتهاء تطوير نافورة نهر النيل لتعود للعمل من جديد، بعد حوالي 40 عامًا من التوقف.

وعلق المستشار الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء المصري هاني يونس بالقول: "عطلانة من 40 سنة وأصبحت منارة مضيئة. أفضل جملة قرأتها على هذه النافورة.. تحيا مصر".

وتم إنشاء نافورة نهر النيل، في العام 1956 خلال عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وتعرضت لأعطال مختلفة ومحاولات عديدة للإصلاح في السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي، حتى اكتفت الحكومة بتشغيلها فقط في المناسبات الرسمية، ثم توقفت عن العمل نهائيًا.

وظهرت نافورة نهر النيل في عدد من الأفلام القديمة أشهرها فيلم عروس النيل إنتاج عام 1963 والذي كان من بطولة لبنى عبد العزيز ورشدي أباظة.

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