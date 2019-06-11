بعد 7 سنوات و3 أطفال .. راموس يتزوج حبيبته ويضعان شروطًا غريبة لحضور الحفل

كشفت مصادر مقربة من نجم كرة القدم الإسباني "سيرجيو راموس" سيقيم حفل زفافه من حبيبته وأم أبنائه الثلاث الإعلامية "بيلار روبيو" في الخامس عشر من شهر يونيو الجاري.

وأشارت هذه المصادر لصحيفة "ماركا" الإسبانية أن المدعويين إلى حفل الزفاف المقام في كاتدرائية بمدينة إشبيلية سيكون عليهم الالتزام ببعض الشروط الصارمة والغريبة.

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وتشمل شروط حضور الزفاف، عدم إدخال الهواتف، ومن المرجح أن يكون الهدف من هذه الخطوة هو حماية خصوصية العروسين وتفادي التقاط صور "غير مرغوب فيها".

فضلًا عن ذلك، طولب المدعوون بعدم ارتداء مجموعة من الألوان خلال الزفاف؛ ويتعلق الأمر بكل من الأحمر والبرتقالي والأخضر، دون الكشف عن سبب ذلك.

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وسيسافر نحو 500 مدعو إلى حفل الزفاف في مزرعة فسيحة من 44 هكتارا ببلدة بوليلوس، في مقاطعة هويلفا غربي البلاد.

ويتزوج راموس (33 عامًا) أخيرا من صديقته التي تكبره بـ8 أعوام، بعد علاقة بدأت عام 2012، علما أن لديهما 3 أبناء، سيرجيو جونيور (5 أعوام)، وماركو (3 أعوام)، وأليخاندرو (عام).

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