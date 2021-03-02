بعيدًا عن الأضواء.. متى تلقى ترامب وزوجته لقاح "كورونا"؟

كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن الرئيس السابق "دونالد ترامب" وزوجته "ميلانيا ترامب" قد تلقيا لقاح COVID-19 في يناير الماضي بعيدًا عن الأضواء.

ونقلت الصحيفة عن مصادر قالت بأنها قريبة من الرئيس السابق بأنهما تلقيا الجرعة الأولى من اللقاح قبل مغادرة البيت الأبيض، أي قبل تنصيب الرئيس "جو بايدن".

وخلافًا لـ"جو بايدن" الذي نقلت شبكات التلفزة الأميركية مباشرة على الهواء تلقّيه اللّقاح المضادّ لـ"كورونا" في 21 ديسمبر عندما كان لا يزال رئيسًا منتخبًا، فإنّ "ترامب" لم يذكر يومًا علانية أنّه تلقّى اللّقاح.

وفي أول ظهور علني له منذ تركه منصبه في 20 يناير، تحدث "ترامب" في مؤتمر العمل السياسي للمحافظين في أورلاندو، فلوريدا، خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وخلط خطاب "ترامب" الإهانات الشخصية لـ"بايدن" والدكتور "أنتوني فوسي"، اختصاصيّ أمريكي في علم المناعة ومدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إلى جانب نظريات المؤامرة حول كيفية فوزه في الانتخابات الأخيرة.

وقال "ترامب": "يجب على الجميع أن يتلقّحوا"، في دعوة ارتدت أهمية خاصة لا سيّما وأنّ قسمًا من مؤيّدي الرئيس السابق يشكّكون في جدوى اللّقاحات المضادّة لكوفيد-19.

وكان "ترامب" أصيب بـ"كورونا" في مطلع تشرين الأول وقد نقل يومها إلى مستشفى والتر ريد العسكري في ضاحية واشنطن حيث مكث أياما عدّة لتلقّي العلاج.



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