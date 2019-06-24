"بقعة ماء" على جواز سفر تضع عارضة أزياء أسترالية في مأزق

ادعت ملكة جمال أستراليا لعام 2014 وعارضة الأزياء "تيغان مارتن" أنها عالقة في بالي، إحدى مقاطعات إندونسيا، بعد منعها من صعود الطائرة لوجود بقعة ماء على جواز سفرها.

ولجأت "تيغان" (26 عامًا) إلى منصات التواصل الاجتماعي يوم الجمعة الماضي لتطلب المساعدة من متابعيها بعد أن تعرضت لمأزق في مطار دينباسار ببالي.

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وقالت: "علقت في مطار دينباسار وكانت "مُدمرة" بأني سأفوت حفل صديقتي الخيري في سيدني في اليوم التالي".

وشاركت "تيغان" متابيعها صورة لجواز السفر المخالف على Instagram مع التعليق: "لم يُسمح لي يصعود الطائرة بسبب هذه البقعة المائية على جواز سفري، هل تعرض أحدكم لمثل هذا الموقف؟".

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وأضافت بأن السلطات في المطار أوقفت عددًا من الأشخاص أيضًا بسبب جوازات سفر تالفة.

أما في اليوم التالي، عادت "مارتن" لتنشر "قصة-Story" على حسابها على "إنستغرام"، لتطمئن متابعيها بشأن جواز سفرها، موضحة أنها تمكنت من حل الأزمة وحجز تذكرة للعودة إلى أستراليا.

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وتعتبر هذه المرة الثانية التي تتعرض فيها "تيغان" لموقف محرج في المطار، ففي شهر أكتوبر الماضي منعت السلطات البريطانية دخول أراضيها بعد أن أتلف كلبها جواز سفرها مسبقًا.

يذكر أن "تيغان" قد حملت لقب مسابقة ملكة جمال أستراليا 2014 ومثلت بلدها في ملكة جمال الكون 2014.

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