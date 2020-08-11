بكدمات على العين وضربات بالسكين.. مشاجرة بين ملكة جمال وبطلة جودو في الجزائر

صدمت ملكة جمال الذهب بالجزائر السابقة متابعيها على مواقع التواصل بعد ظهورها في مقطع فيديو بوجهٍ مشوّه وضربات بالسكين في أنحاء مختلفة من جسدها.

ونشرت دنيا بن زاوي على خاصية "القصص –Stories" عبر حسابها الرسمي على تطبيق "انستقرام" مقطع فيديو تتهم فيه صديقتها بطلة أفريقيا للجودو كوثر أوعلال بالاعتداء عليها.

وكشفت دنيا عن تعرضها للضرب والتعنيف، وباتت عينها منتفخة وزرقاء، كما نشرت صورًا لجروح في فخذها نتيجة ما قالت إنها "ضربات بالسكين وجهتها لها كوثر بن علال" خلال العراك الذي حدث بينهما.

ولم تكشف دنيا السبب الحقيقي وراء ذلك الاعتداء مهددة كوثر بمتابعتها قضائيًا.

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واعتبرت دنيا أن مهمة الرياضيين تشريف بلدهم برفع علمه الوطني وليس الاعتداء على الناس مثل قطاع الطرق.

في حين لم تعلق بطلة أفريقيا في الجودو 7 مرات على الحادثة، ولم تظهر عبر منصات التواصل أو وسائل الإعلام المحلية لتكشف حقيقة الخلاف.

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ومنذ نيل دنيا لقب ملكة جمال الذهب عام 2018، تداول جزائريون صورًا لعلاقة الصداقة، التي كانت تجمع دنيا وكوثر.