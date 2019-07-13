بلجيكي يحطم رقمًا قياسيًا بحلوسه على المرحاض مدة 116 ساعة.. فيديو!

سجل رجل بلجيكي يُدعى جيمي دي فرين ويبلغ من العمر 48 عامًا رقمًا قياسيًا بالجلوس على المرحاض، حيث جلس فرين على المرحاض لـ 5 أيام متتالية، محاولًا تحقيق رقم الـ 165 ساعة على مرحاض خاص لهذا التحدي.

إلا أن فرين استسلم مُنهيًا التحدي صباح يوم أمس الجمعة بعد تحقيقه رقم 116 ساعة فقط، وقال فرين عن هذه التجربة: "السخرية من الذات هي أفضل الدعابات. لماذا أفعل هذا؟ لماذا لا؟ لا أحب شيئًا أكثر من سخرية الناس مني، لأنني يكون بمقدوري حينئذ أن أفعل نفس الشيء معهم".

ومن شروط التحدي ألا يرتامح فرين إلا لمدة خمس دقائق فقط في كل ساعة، وكان الرجل يجمعهم في نهاية اليوم من اجل ان يحظى ببعض النوم والراحة، والغريب في هذا التحدي أن فرين كان مقيد بعدد مرات دخوله الحمام لأن المرحاض لم يكن موصول بالصرف الصحي.

يُشار أنه لا يوجد في موسوعة غينيس أي نوع من انواع هذا التحدي، إلا ان الرجل البلجيكي قال أنه اكتشف شخصًا قام به مدة 100 ساعة، وهو بذلك يكون تفوق عليه بمقدار 16 ساعة.

وأقام دي فرين التحدي في أحد الحانات وسط تواجد عدد من الأشخاص ومندوبين من موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

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