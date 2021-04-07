بمشاركة 20 طبيب بيطري.. إزالة حصوة تزن 3.7 رطل من مرارة فيل ضخم في تايلاند

نجح أطباء بيطريون في تايلاند في إزالة حصوة تزن 3.7 رطل (1.7 كجم) من فيل يبلغ من العمر 50 عامًا.

وأدرك الأطباء البيطريون بأن الفيل "ساي ثونغ" فقدت شهيتها في الفترة الأخيرة، كما كانت تعاني عند إخراج الفضلات، لذا قررا إجراء بعض الفحوصات المخبرية وتنظير من أجل معرفة الأسباب.

وبعدها فوجئ الأطباء بأن التنظير رصد وجود كتلة ضخمة في المرارة للفيل وقررا إجراء عملية فورية لها.

وخلال العملية، قام الأطباء بربط الفيل بحزام متصل برافعة تستخدم في مواقع البناء لإبقائها في وضع مستقيم ومنعها من السقوط أثناء العملية، وتم تخديرها بشكل كامل.

وبعد ست ساعات، تمكن الفريق المكون من أكثر من 20 طبيبًا بيطريًا من استخراج الحصوة التي تزن 3.7 رطل (1.7 كجم) من المرارة.

وقال الأستاذ المساعد الدكتور "نيكورن ثونغثيب"، وهو جزء من الفريق البيطري الذي أجرى عملية جراحية، إن هذه هي المرة الثانية فقط في العالم التي يتم فيها إزالة حصوة مرارة من فيل.

وأضاف: "هذه هي الحالة الثانية فقط في العالم التي يتم فيها إزالة حصوة من الفيل. في المرة الأولى، أجرينا جراحة مماثلة للفيل خام مون الذي يبلغ من العمر 45 عامًا حيث تمت إزالة أكثر من 162 حصوة مرارية صغيرة تزن ما مجموعه 17.6 رطلًا (8 كجم)".

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