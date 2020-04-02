بمناسبة انجابها طفلتهما الأولى.. "أوزيل" يهدي زوجته هدية بقيمة 12 مليون دولار

كشفت وسائل إعلام تركية بأن الاعب الألماني – التركي "مسعود أوزيل" قام بشراء هدية "فاخرة" لزوجته "أمينة جولشي" بقيمة 82 مليون ليرة تركية (أي ما يعادل 12 مليون دولار أمريكي بمناسبة انجابها طفلتهما الأولى.

وأشارت صحيفة Aksam التركية الى أن "أوزيل" اشترى قصرًا وسجله باسم زوجته الممثلة وملكة جمال تركيا السابقة بهذه المناسبة السعيدة.

وكان "أوزيل" و"أمينة" قد اختارا اسم "إيدا" لابنتهم الصغيرة.

وشارك "أوزيل" وزوجته الصورة الأولى للطفلة عبر حساباتهما الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي دون إظهار ملامحها بشكل واضح.

وفي تعليق على الصورة، كتبت أمينة: "وُلدت ابنتنا إيدا بصحة جيدة، نأمل أن تكون إبنة صالحة لنا ولكل البشرية، أمينة ومسعود أوزيل"، وهي نفس الصورة والتعليق الذي نشره أوزيل أيضًا.

يذكر أن "أوزيل" احتفل بزواجه من "أمينة" شهر يوليو الماضي حيث أهدى عروسه، فيلّا في وسط مدينة إسطنبول، تبلغ قيمتها 15 مليون ليرة تركية، إلى جانب منزل الممثل المعروف "إنجين ألتان دوزياتان".

كما قدم "أوزيل" لزوجته خاتم سوليتير بقيمة 200 ألف ليرة تركية (أي ما يعادل 30 ألف دولار أمريكي)، أما في حفل الخطوبة فقد قدم لها خاتم بقيمة 100 ألف ليرة تركية (15 ألف دولار أمريكي) وسوارًا بقيمة 80 ألف ليرة تركية (أي ما يعادل 12 ألف دولار أمريكي).

يُذكر أنّ "أوزيل" على علاقة بزوجته "أمينة" منذ العام 2017، وظهرا سويًّا بشكل رسمي في يونيو العام 2018.

لمزيد من اختيار المحرر:

"مسعود أوزيل" يُرزق بمولودته الأولى.. وهذا معنى اسم الطفلة