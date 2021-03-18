البوذة في اليابان يمشون على الفحم المشتعل لـ"تطهير أرواحهم" من كورونا

أدى مجموعة من المصلين اليابانيين طقسًا دينيًا بوذيًا من أجل سلامة أنفسهم وعائلاتهم بالسير حفاة مع الرهبان على الفحم المشتعل في مهرجان سنوي بالقرب من جبل تاكاوسان.

وكان على المشاركين السير على النار مرتدين كمامات طبية وملتزمين بقواعد التباعد الاجتماعي بسبب جائحة فيروس "كورونا".

كما اقتصر المهرجان على 1000 مشارك في الوقت الذي كان يشارك فيه مئات الآلاف قبل زمن "كورونا".

وقال كوشو كاميمورا، راهب بوذي من معبد تاكاوسان ياكووين: "إن تمرير جسدك من خلال اللهب يطهر روحك ويؤدي صلواتك إلى بوذا". (حسب قوله)

وتباع: "تاريخيًا، جبل تاكاوسان مكان مهم للصلاة من أجل النجاة من الأوبئة، لذلك شعرت أنه يجب علينا إقامة المهرجان هذا العام مع بعض الاحتياطات".

وللمهرجان، المسمى Hiwatari Matsuri باللغة اليابانية، تاريخ يصل إلى حوالي 50 عامًا في جبل تاكاوسان.

وأشعل الرهبان النار في الخشب وأوراق السرو اليابانية، مما أدى إلى اشتعال النيران، ثم قام الرهبان بإطفاء النيران بالماء وجمعوا الجمر ووضعوها في ممرين ساروا فوقها حفاة وهم يهتفون.

وتبع المصلون الرهبان وهم يرتدون كمامات طبية بسبب فيروس "كورونا"، فيما حمل بعض الرهبان أطفالًا صغارًا فوق الجمر بينما تصاعد الدخان الأسود في الهواء.

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