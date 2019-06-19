بيع أرخص سيارة فيراري في العالم.. والسعر لا يصدق!

أعلن أحد دور المزادات في الصين عن طرح سيارة "فيراري" للبيع تبلغ قيمتها أكثر من 125 ألف دولار للبيع بمزاد علني بسعر لا صادم.

ومن الممكن أن تصبح السيارة الرياضية ذات اللون الأحمر اللامع "الأرخص في العالم" من طراز F 599 إذا استولى عليها المشتري بسعر يبلغ 194 جنيه استرليني (245 دولارًا).

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من المقرر أن يتم بيع السيارة المستعملة في الصين في الأسبوع المقبل ابتداءً من هذا المبلغ الزهيد، بعدما صادرتها الشرطة نتيجة تورطها في حادث سير.

وكانت محكمة مدينة دونغوان قد قضت بعرضها في المزاد العلني بعد أن تبين أن سيارة الفيراري غير مؤمن عليها لدى شركة تأمين ولا تحمل أي أوراق، ولا توجد لها أي بيانات أو معلومات كونها لم تكن مسجلة في نظام ترخيص السيارات حتّى.

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وقالت متحدثة باسم المحكمة: "لا توجد معلومات حول هذه السيارة في مكتب إدارة المركبات، لذلك فهي غير قابلة لتغير المالك ولا يمكن قيادتها".

وتابعت: "هذا هو السبب في أنها رخيصة جدًا - نظرنا إليها على أنها خردة معدنية، ووصل تقييمها للخردة إلى 276 جنيهًا إسترلينيًا (2.430 يوان / 350 دولارًا). ثم عرضنا خصمًا قدره 30 في المائة على ذلك لمزادنا."

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لكن لسوء الحظ لمن يشتري هذه السيارة، سيتعين عليه دفع مبلغ إضافي قدره 1140 جنيهًا إسترلينيًا (10000 يوان / 1450 دولارًا) لتغطية غرامات وقوف السيارات غير المدفوعة.

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