بيع حذاء رئيس الوزراء البريطاني السابق "تشرشل" بـ55 ألف دولار

بيع زوج من النعال المخملية المملوك لرئيس الوزراء البريطاني السابق السير "وينستون تشرشل" مقابل 40 ألف جنيه إسترليني في مزاد علني (أي ما يعادل 55 ألف دولار أمريكي).

ويعود تاريخ الحذاء، المطرز على مقدمته الأحرف الأولى من اسمه WSC، إلى الخمسينيات من القرن الماضي.

وتم تصوير "تشرشل" بشكل منتظم وهو يرتدي هذا الحذاء خلال فترته الثانية كرئيس للوزراء من 1951 م إلى 1955 م.

كما تم بيع كوبًا زجاجًا يحمل أيضًا أحرف اسم تشرشل WSC وحصل على أكثر من 18000 جنيه إسترليني في نفس المزاد أي ما يعادل 25 ألف دولار أمريكي.

وقال "جوليان دينين"، البائع بالمزاد العلني: "ما يزال تشرشل يحظى بتقدير كبير في جميع أنحاء العالم، وقد حظينا باهتمام كل من وسائل الإعلام والمشترين من جميع أنحاء العالم".

وتم بيع الحذاء من قِبل مزادات "ساسكس بيلمانز" الذي أشار الى أن الحذاء صنعه "ن. توكزيك" من مايفير، وهو صانع أحذية معروف في ذلك الوقت.

اشترى المالك الحالي للعناصر التي لم يكشف عن اسمه في عام 1998. قال: "غالبًا ما تخيلت الرجل العظيم جالسًا على كرسيه مع هذه النعال وهذا الزجاج مليء بالبراندي في يده".

ونستون تشرشل

السير ونستون ليونارد سبنسر تشرشل (30 نوفمبر 1874 - 24 يناير 1965 في لندن) كان رئيس الوزراء في المملكة المتحدة من عام 1940 وحتى عام 1945 (إبان الحرب العالمية الثانية) وفي عام 1951 تولى تشرشل المنصب ذاته إلى عام 1955.

يُعد "تشرشل" أحد أبرز القادة السياسيين الذين انبلجوا على الساحة السياسية خلال الحروب التي اندلعت في القرن العشرين.

قضى "تشرشل" سنوات حياته الأولى ضابطًا بالجيش البريطاني، و‌مؤرخًا، و‌كاتبًا، بل و‌فنانًا، كلُ في آن واحد.

"تشرشل" هو رئيس الوزراء الوحيد الذي تحصل على جائزة "نوبل" في الأدب، وكان أول من تمنحه الولايات المتحدة المواطنة الفخرية.

ينحدر "تشرشل" من سلالة عائلات الدوقات الأرستقراطية بمارلبورو؛ وهي أحد فروع عائلة سبنسر الأشهر ببريطانيا. كان والده اللورد راندولف تشرشل، وهو من الساسة ذوي الشخصية الكاريزمية، الذي تولى منصب وزير الخزانة آنذاك. وكانت جيني جيروم ، والدة تشرشل، عضوًا بريطانيا بارزًا في المجتمع الأميركي في تلك الآونة.

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