بيع زجاجة ويسكي في مزاد بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني

أعلنت دار سوذبي للمزادات بيع زجاجة ويسكي من نوع The Macallan في مزاد بقيمة 1.5 مليون جنيه إسترليني.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البيطانية، تعتبر الزجاجة جزءًا من مجموعة من الويسكي الاسكتلندي والتي وصفت بأنها الأكثر قيمة التي يتم تقديمها في مزاد، ويتوقع بيع المجموعة بأكملها بحوالي 4 ملايين جنيه إسترليني.

وتشتمل المجموعة التي تعد أول مجموعة من المشروبات الروحية التي يقدمها بيت المزادات، 394 قطعة و 467 زجاجة وتسعة براميل.

وتدعي الشركة أنها أكثر مجموعة شاملة من الويسكي الاسكتلندي جاءت إلى السوق من قبل جامع نبيذ، والذي قضى شبابه في المملكة المتحدة لكنه يعيش الآن في أمريكا وبنى مجموعته بمساعدة المتخصص في الويسكي المقيم في الولايات المتحدة جوناثان ريد على مدار العشرين عامًا الماضية.

وكانت زجاجة ويسكي The Macallan 60 Year Old 1926 قد قدرت للبيع بما يتراوح بين 350 ألف جنيه إسترليني و450 ألف جنيه إسترليني قبل المزاد في لندن يوم الخميس، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقد بيعت زجاجة The Macallan 60 Year Old 1926 بمبلغ 1.2 مليون جنيه إسترليني في مزاد في لندن في نوفمبر من العام الماضي.

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