تحت لهيب الشمس.. موظف يُجبر عامل نظافة على غسل سيارته وهو داخلها في الأردن

أثار مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع غضب روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن لموظف يُجبر عامل نظافة على غسل سيارته وهو بداخلها على أحد شوارع العاصمة عمان.

وطالب عدد من المغردين السلطات الأردنية بالتحقيق في مقطع الفيديو ومحاسبة الموظف خاصة في ظل ما تشهده الأردن من موجة حر منذ الأسبوع الماضي وستستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري.

وشدد المغردون على ضرورة عدم اندراج غسل سيارات الموظفين العاملين في الحكومة الأردنية ضمن مهام عمّال النظافة الذين يُطلق عليهم في الأردن "عمّال وطن".

من جهتها أكدت أمانة عمان الكبرى، الجهة المسؤولة عن تقديم الخدمات العامة للمواطنين في العاصمة، بانها قامت باتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة مع الموظف من خلال تشكيل لجنة تحقيق مع السائق وايقافه عن العمل.

وبينت أن هذا التصرف فردي وغير مقبول.

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يذكر أن الأردن سجل أمس السبت، 5 سبتمبر 2020، وفاة ثانية بضربة شمس خلال 24 ساعة بالتزامن مع الموجة الحارة التي يشهدها الأردن، منذ منتصف الأسبوع الماضي، والضحية هو شاب في العقد الثالث من عمره، توفي بمنطقة الكريمة في الأغوار الشمالية، بعد وفاة عامل مصري، أمس الجمعة، متأثرا بإصابته بضربة شمس.

وتتراوح درجات الحرارة في محافظات الأردن بين 41 إلى 44 درجة مئوية، حسب دائرة الأرصاد الجوية.