"ترامب" يلتقط صور تذكارية مع جوارب حاكم ولاية لويزيانا

فاجئ حاكم ولاية لويزيانا، بيلي نونغيسر، رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "دونالد ترامب" لدى وصوله إلى الولاية يوم الثلاثاء الماضي.

وخلال استقباله للرئيس "ترامب"، ارتدي "نونغيسر" جوارب تظهر وجه الرئيس الأمريكي، أضاف إليها خصلات شعر مستعار تشبه شعر "ترامب" وعلقها في أعلى الجوارب.

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المفاجأة كانت هي ردة فعل "ترامب" الذي بدا "مستمتعًا" بالمنظر الغريب، حيث حرص على التقاط صورًا تذكارية مع صورته على الجورب.

وانتشرت الصور الخاصة باستقبال "ترامب" على مواقع التواصل الاجتماعي خاصة "تويتر"، وحظيت بالعديد من التعليقات حيث اعتبرها البعض تصرف طريف فيما رأى البعض الأخر أنها نوع من أنواع السخرية.

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وكان "نونغيسر" قد استقبل "ترامب" على مدرج مطار تشينولت الدولي في بحيرة تشارلز، حيث ألقى ترامب خطابًا حول البنية التحتية للطاقة والنمو الاقتصادي.

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