تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة من أكثر الأشياء التي يتم البحث عنها خلال الساعات الماضية عبر محركات البحث ومنصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب إعلان مجموعة قنوات bein sport القطرية عن مفاجأة سارة لجماهير كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي إذاعة 22 مباراة في كأس العالم قطر 2022 بشكل مجاني عبر قنواتها المفتوحة على النايل سات.

ونوهت القناة في إعلانها الرسمي، إلى أنّ هذه الخطوة جاءت احتفالاً بأول نسخة يستضيفها العالم العربي من البطولة.

ويبدأ البث المباشر المجاني على القنوات الناقلة لكاس العالم بالمباراة الافتتاحية، التي تُقام يوم الأحد 20 نوفمبر الجاري على استاد البيت، وتجمع بين قطر (البلد المضيفة) ومنتخب الإكوادور.

تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة الناقلة لمباريات كأس العالم 2022

فيما يلي نعرض تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على الرسيفر العادي:

القمر نايل سات

تردد القناة: 11054 – 12604

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

7 درجات غرب.

القمر عرب سات

تردد القناة: 12379

معدل الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

30.5 درجة شرق.

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