"تزوجني لو سمحت".. بوتين يتلقى عرضًا للزواج من إحدى فتيات مدينة العرائس "إيفانوفو" 💍💍

فوجئ الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" يوم الجمعة بفتاة عشرينية تعرض الزواج عليه خلال تواجده في مدينة إيفانوفو المعروفة بـ"مدينة العرائس".

وطلبت المواطنة الروسية من "بوتين" الزواج منها بعدما تحدث مع مواطني المدينة خلال زيارته للعيادات والمستشفيات بالمدينة.

وتوجه "بوتين" لفحص إحدى عيادات الأطفال ليسمع الحضور صوت فتاة تصرخ قائلة: "تزوجني!"، فما كان رده إلا أن قال لها مرتبكًا: "عرض جيد، ما اسمك؟".

وقال "بوتين" خلال لقاء مع ممثلي المجتمع المدني: "لا أريد التحدث عن أشياء تافهة ولكن لا يمكن تفويت ذلك، لطالما لقبت مدينة إيفانوفو بمدينة العرائس واليوم تلقيت عرض مشابه، يبدو لي أن الكاميرات تعمل".

يذكر أن "بوتين" البالغ من العمر 66 سنة كان متزوجًا من "ليودميلا بوتينا" منذ عام 1983 لكنهما تطلقا عام 2013 ويتشاركان ابنتين وهما "ماريا"، ولدت عام 1985 و"كاترينا"، ولدت عام 1986 لكنهما بعيدتان عن الحياة السياسية.

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ويحرص الرئيس الروسي على التحفظّ الشديد بكل ما يتعلق بأفراد أسرته.

نبذة عن مدينة إيفانوفو

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تقع المدينة بين نهري الفولغا وكليازما على ضفاف نهر "اوفود" وهي المركز الإداري لمقاطعة ايفانوفو وتبعد عن العاصمة موسكو مسافة 318 كيلومترًا ومساحتها 105 كيلومترات مربعة ونفوسها أكثر من 412 ألف نسمة.

تعتبر مدينة ايفانوفو اليوم من المراكز الصناعية والثقافية والتعليمية في منطقة وسط روسيا فقد تطورت المدينة صناعيًا بخلاف مدن ياروسلافل وفلاديمير وكوستروما لذلك يقع ضمن حدود المدينة عدد كبير من المؤسسات الصناعية.

وتقليديًا تعتبر المدينة عاصمة لصناعة النسيج في روسيا الاتحادية كما تمركزت فيها مصانع الخياطة.

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ونظرًا لتمركز الصناعات الخفيفة في المدينة اطلق عليها اسم " مدينة العرائس " وذلك لان أغلب العاملين في هذا القطاع هم من النساء.

ومنذ خمسينات القرن الماضي انشئت فيها مصانع بناء الماكينات مثل مصنع إنتاج الرافعات ومصنع الالات الثقيلة وغيرها من المصانع الكبيرة، كما توجد في المدينة بعض المصانع للمنتجات الكيميائية وتتطور حاليًا صناعة المواد الغذائية.

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