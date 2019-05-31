تسببت في موجة غضب شديدة.. السعودية هند القحطاني تجهر بإفطارها في رمضان "لأسباب شرعية"

أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني، غضب متصفحي مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول فيديو لها تظهر فيه وهي تتناول كوبًا من القهوة، في نهار رمضان، معلنة إفطارها لأسباب شرعية.

وقالت هند في الفيديو المتداول: "وين المشكلة، أنا مفطرة اليوم وغدا وبعده وبعده لأسباب شرعية، وكثيرات مثلي، ولكن أنتم تحبون النفاق الاجتماعي"، في إشارة إلى أنها تعاني من أيام الدورة الشهرية.

وأضافت: "هذا شرع الله، أي امرأة طبيعية تفطر في رمضان لأسباب شرعية، ليش نخبي، عااادي، اليوم أنا مفطرة وبكرة وبعده واللي يليه 4 أو 5 أيام".

وبمجرد تداول الفيديو، انهالت عاصفة من الانتقادات الحادة على الناشطة السعودية، حيث كتب عبد العزيز: "طيب مفطرة لأسباب شرعية ما اختلفنا بس تنزلين صور وإنتي تاكلين ليش يعني ما في احترام لشهر رمضان الفضيل ...هذا شهر مختلف عن باقي الأشهر.. حسبي الله ونعم الوكيل فيك".

وسخر حساب باسم "هيفا" من ظهور أجزاء من جسدها في الفيديو، قائلة: "حتى صدرها مطلعته بعذر شرعي"، وقال آخر: "هي ما غطت صدرها عشان تحترم رمضان".

وعلقت عائشة: "حتى بعض المسيحيين بالدول العربية ما ياكلون بنهار رمضان ويقولون احترامًا لرمضان والمسلمين وذي مسوية زاحفة"، وسخرت منها "روان" قائلة: "هند القحطاني اقطعوا عنها النت هالعجوز المخرفة".

يذكر أن هند القحطاني مُعلمة سعودية، كانت تعمل في إحدى مدارس الرياض، قبل أن تهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية، عقب انفصالها عن زوجها.

للمزيد من قسم اختيار المحرر: