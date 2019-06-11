تضمن 26 سيارة فاخرة... موكب لزفاف تركي-كردي يستفز الشرطة الألمانية

أوقفت شرطة السير الألمانية في مدينة لوبيك شمال ألمانيا موكب زفاف ضم عشرات السيارات الفاخرة لتجاوزها للإشارات الحمراء معرضة الآخرين للخطر.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فقد ضم الموكب 26 سيارة فاخرة لنقل أكثر من 800 ضيف الى الحفل الذي قيل بأنه يعود لعائلة تركية-كردية تعيش في ألمانيا.

​

وقالت متحدثة باسم الشرطة أن توقيف موكب السيارات جرى بعد أن تم ارتكاب مخالفات عدة أهمها تجاوز الإشارات المرورية الحمراء معرضين حياة الآخرين للخطر بالإضافة الى إطلاق العيارات النارية تعبيرًا عن فرحهم والتسبب باختناقات مرورية على الطريق السريع.

​

أبلغ شهود عيان في الساعة 16:20 يوم أمس السبت الماضي شرطة مدينة لوبيك عن إطلاق نار في الهواء صادر عن موكب سيارات زفاف على الطريق السريع رقم A226، وقالوا إن سائق سيارة دايملر (عمره 21 عامًا ) اعترض فيما بعد سير حركة السير وأغلق الطريق السريع.

وفي موقف للسيارات ضبطت الشرطة ستة مسدسات لدى سيارات الموكب، بهدف تفحص قانونية حيازة أصحابها لهذه المسدسات.

​

أما الشاب الذي عرقل حركة السير باعتراض سيارته للطريق فهو قيد المساءلة القانونية بتهمة تعريض حركة الطريق السريع للخطر، وطلبت الشرطة في منطقة شاربويتس من أي شاهد عيان كان حاضرًا التواصل معها للإدلاء بشهادته حول ما حدث.

يشار إلى أن الاحتفال بإطلاق الرصاص الحي في الهواء هو من تقاليد الناس في بعض البلدان مثل الهند وأفغانستان والبلقان وبعض بلدان الشرق الأوسط والمنطقة العربية. وقد تقع جراء ذلك حواث محزنة.

​

لمزيد من اختيار المحرر:

سيارة لامعة "أكثر من اللازم" تجلب على صاحبها المخالفة! (صور)