تطبيق مواعدة يروج للدعارة.. والسلطات الماليزية تحقق مع مالكه

بدأت السلطات الماليزية التحقيق مع مالك أحد تطبيقات "المواعد" للاشتباه باستغلاله في الدعارة بعد تلقي عشرات الشكاوى ضده.

وبحسب وسائل إعلام محلية في ماليزيا، فقد تضمنت الشكاوى على تطبيق Sugarbook بأن آلاف طلاب الجامعات سجلوا أسماءهم على أنهم "طفل سكري-Sugar baby" (وهو مصطلح يطلق على الأشخاص الذين يسعون لمواعدة شخص أكبر سنًا وأكثر ثراءً وشخصًا أصغر سنًا في حاجة إلى مساعدة مالية في علاقة متبادلة المنفع).

وقالت الشرطة إن صاحب الموقع (34 عامًا) اعتقل لاستجوابه في العاصمة كوالالمبور يوم الأربعاء بعد أن تلقوا ما لا يقل عن 74 شكوى ضد خدمة تطبيقه الذي يحمل اسم "شوغر بووك – Sugarbook".

ولم تكشف الشرطة عن اسم الموقوف، لكن بحسب وسائل إعلام محلية فإن المؤسس يُدعى "دارن تشان" (34 عامًا).

ويعرض التطبيق تسهيل التعارف بين نساء شابات ورجال متقدمين في السن يقدمون لهن دعمًا ماليًا.

وفي الأسبوع الماضي، تفاخر القائمون على التطبيق باشتراك آلاف الطالبات، ولكن التطبيق أثار سخطًا شعبيًا، وهو ما أدى إلى تعطيله لاحقًا.

ولم يصدر مالك التطبيق أي تصريح منذ إيقافه، لكنه كتب يوم الثلاثاء عبر حسابه على موقع التدوين "تويتر": "على الرغم من أنه ليس لدينا أي نوع من محتوى العري أو الإباحية أو الدعارة، فإننا خسرنا المعركة".

وأضاف: "نعتقد أن حكومتنا في ماليزيا تعرف ما هو أنفع للناس".

ويرفع التطبيق شعار "حيث تلتقي الرومانسية بالمال"، ويقول إنه يعرض على المستخدمين "علاقة قائمة على المال"، يقوم فيها كل طرف بـ"تحديد ما يريده مقابل الدعم المالي".

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