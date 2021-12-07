تعرف على وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى الممنوح لمحمد بن سلمان

منح سلطان عُمان هيثم بن طارق ضيفه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى.
وجاء منح وسام عُمان المدني للأمير السعودي اعتزازًا بالروابط الأخوية بين المملكة والسلطنة وبالعلاقات الممتازة وبالتعاون البناء بين البلدين.
وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو من حفل التشريف الذي جاء خلال الجولة الخليجية التي يقوم بها ولي العهد السعودي وتستمر 5 أيام.
ما هو وسام عُمان المدني ؟
يعتبر وسام عُمان المدني أحد أرفع الأوسمة العُمانية، ويُمنح لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميّزة مع سلطنة عُمان.
ويوجد في السلطنة حوالي 16 وسام مدني وكل منهم له مجموعة من الدرجات، وهم متواجدين في المادة الرابعة من قانون الأوسمة المدنية والعسكرية ومنهم:
- وسام آل سعيد.
- وسام عمان المدني، وهنا يوجد حوالي خمس درجات.
- وسام الرسوخ ويتواجد بها ثالث درجات مختلفة.
- وسام السلطان قابوس وهم يتضمن عدد من الدرجات يصلون إلى ثالثة.
- وسام الإشادة السلطانية ويحتوي على ثالث درجات.
- وسام صاحب الجلالة السلطان قابوس سعيد الُمعظم.
- وسام نهضة ُعمان ويوجد له ثالث درجات.
- وسام النهضة الأعظم.
- وسام الاستحقاق وله درجتان.
- وسام النعمان، ويوجد به ثالثة درجات.
- وسام التكريم.
- وسام الامتياز.
- وسام السلطان قابوس للثقافة والعلوم والفنون والآداب، وهو يتضمن ثالث درجات.
- وسام الاستحقاق للثقافة والعلوم والفنون والآداب، ويوجد به الدرجة الأولى، والثانية، والثالثة.
- وسام التقدير للخدمة المدنية الجيدة، ويتضمن الدرجة الأولى، والدرجة الثانية.
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