تعرف على وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى الممنوح لمحمد بن سلمان

منح سلطان عُمان هيثم بن طارق ضيفه ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وسام عُمان المدني من الدرجة الأولى.

وجاء منح وسام عُمان المدني للأمير السعودي اعتزازًا بالروابط الأخوية بين المملكة والسلطنة وبالعلاقات الممتازة وبالتعاون البناء بين البلدين.

وامتلأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بصور ومقاطع فيديو من حفل التشريف الذي جاء خلال الجولة الخليجية التي يقوم بها ولي العهد السعودي وتستمر 5 أيام.

ما هو وسام عُمان المدني ؟

يعتبر وسام عُمان المدني أحد أرفع الأوسمة العُمانية، ويُمنح لملوك ورؤساء الدول وأولياء العهد ورؤساء الحكومات الذين ترتبط دولهم بعلاقات متميّزة مع سلطنة عُمان.

ويوجد في السلطنة حوالي 16 وسام مدني وكل منهم له مجموعة من الدرجات، وهم متواجدين في المادة الرابعة من قانون الأوسمة المدنية والعسكرية ومنهم: