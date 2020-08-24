تفاصيل مؤلمة لمصرع طفل وإصابة آخر بجروح خطيرة بعد سقوط شجرة كبيرة عليهما بفعل الرياح

لقي أحد الأطفال مصرعه يوم الجمعة وتوفي على الفور بعد أن سقطت شجرة كبيرة عليه بسبب الرياح العاتية، بينما تعرض صديقه الذي كان برفقته لجروح وإصابات خطيرة، وذلك في مدينة سيتينجبورن الصناعية جنوب شرق إنجلترا.

وكان أفراد قسم الشرطة في مدينة سيتينجبورن قد تحركوا سريعًا بعد أن علموا بوقوع حادثة في أحد المناطق في أطراف المدينة، وعند الوصول للمكان تم العثور على طفل مصاب بعد أن وقعت شجرة عليه بسبب الرياح التي وصلت سرعتها لأكثر من 100 كم في الساعة وتم نقله على الفور بالطائرة إلى أحد المستشفيات في لندن، في حين تم العثور على طفل آخر متوفي لم يستطع النجاة من الحادثة التي وقعت.

وعلى الرغم أنه تم إصدار تحذير جدي من قبل مكتب الأرصاد الجوية على أن سرعة الرياح ستصل سرعتها إلى 100 كم في الساعة وطلبوا من الجميع توخي الحيطة والحذر لحين انتهاء الحالة الجوية، إلّا أن الأقدار شاءت أن تقع هذه الحادثة المأساوية التي خطفت روح طفل وتسببت بجروح خطيرة لطفل آخر.

وكان متحدث من قسم شرطة المدينة قد صرح في هذا الخصوص وقال: "لقد تم استدعاء الشرطة الساعة 12:17 ظهرًا يوم الجمعة في بلاغ عن إصابة طفلين جراء سقوط شجرة بالقرب من " Parsonage Lane, Bobbing"".

وأضاف المتحدث بأن أفراد الشرطة وقفوا جنبًا إلى جنب مع كوادر الإسعاف الأرضي والجوي، ورجال الإطفاء والإنقاذ في مكان وقوع الحادثة.

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