تنفيذًا لأوامر الشيطان.. أبوان يغرسان إبر حادة في جسد طفلتهم الصغيرة

ألقت قوات الأمن الأرجنتينية القبض على والدي طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات لوضعهم إبرتين كبيرتين في قلبها ورئتيها للاشتباه في قتلهما في طقس شيطاني مريض.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد اكتشف خبراء الطب الشرعي الإبر أثناء تشريح الجثة بعد وفاة "مايا فاليجوس" في المستشفى من عدوى أثرت على أعضائها الحيوية وتسببت في سكتة قلبية.

وأشار تقرير الطب الشرعي بأن إحدى الإبر كام قياسها أربع بوصات وتستخدم عادة لخياطة كرات القدم، وتموضعت بالقرب من قلب الطفلة.

في حين أن الإبرة الثانية كانت قد وُضعت في جسدها قبل وفاتها بفترة من الزمن، وأثرت على رئتيها وتسببت في تعفن الدم الذي عانت منه.

وظهرت التفاصيل المروّعة لنتائج التشريح حيث قالت السلطات في مقاطعة تشاكو شمال الأرجنتين إنها تحقق في جميع الاحتمالات بما في ذلك الطقوس الشيطانية.

وحاولت والدة "مايا" البالغة من العمر 20 عامًا وزوجها البالغ من العمر 19 عامًا الهروب خوفًا من الإعدام خارج نطاق القانون، لكن الشرطة ألقت القبض عليهما في ضواحي قرية كويتيليبي حيث كانا يعيشان.

وتقدمت والدة الفتاة الصغيرة، التي قيل إنها حامل في شهرها الرابع، يوم الثلاثاء بطلب من خلال محامي الدفاع لوضعها قيد الإقامة الجبرية بعد أن قالت إنها تعرضت للضرب في الحبس الاحتياطي.

وقال مساعد المدعي العام في تشاكو ميغيل فونتينا عن مايا: "عانت هذه الفتاة الصغيرة من وضع مروع، ما فعلوه بها كان عدوانيًا جدًا".

وأكد المدعي العام "كريستيان أرانا": "كانت إحدى الإبر قريبة من رئة الفتاة الصغيرة وقلبها، في منتصف صدرها والأخرى في الغدة الزعترية بين عظمها ورئتيها، وكانت هذه هي الأكبر بين الاثنين وتسببت في حدوث عدوى عامة والتهاب في الرئة والتهاب في كليتيها مما أدى إلى إصابتها بالسكتة القلبية.

وقال مصدر قريب من التحقيق لوسائل إعلام محلية: "التحقيق جار لكن السلطات تعمل على نظرية أن وفاة الفتاة الصغيرة قد تكون مرتبطة بنوع من الطقوس الشيطانية".

وقد أُعلن عن وفاة "مايا" بعد فترة وجيزة من وصولها إلى مستشفى الرابع من يونيو في كويتيليبي، على بعد 700 ميل تقريبًا شمال العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس.

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