ثورة لبنان: الثوار أجبروا البنوك على إعطاء المودعين أموالهم كاملة

ماتزال أزمة المصارف في لبنان تتفاقم، وضحيتها المواطن اللبناني الذي بات عليه أن يعاني الأمرين أمام حجز البنوك على رواتبهم وأموالهم وتفرض عليهم سحب مبالغ لاتكفي لمستلزمات الحياة اليومية في ظل ارتفاع في الأسعار.

وكان آخر مقاطع الفيديو التي انتشرت من داخل أحد البنوك لامراة تصرخ أنها لاتملك ثمن ربطة خبز.

وفي ظل الإذلال الذي يعيشه المواطن اللبناني، قرر مجموعة من الثوار المشاركين في الحراك من الحزب الشيوعي اللبناني، إجبار المصارف على اعطاء الزبائن المودعين الصغار أموالهم كاملة ، حيث تحركوا نحو أحد البنوك الموجودة في شارع الحمرا وافترشوا الأرض وجلسوا على "الكاونتور".

واصدر قطاع الشباب في الحزب الشيوعي بيانًا جاء فيه :

"إثر تبلغنا عن إمتناع بنك (بي ال سي) فرع الحمرا عن تسليم المعاشات للموظفين والودائع لصغار المودعين، توجه شبان وشابات من قطاع الشباب وطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني الى البنك حيث اعتصموا داخل المصرف الى حين تسليم جميع الزبائن الموجودين أموالهم".

بيان قطاع الشباب بالحزب الشيوعي اللبناني:

إثر تبلغنا عن إمتناع @BLCBank فرع الحمرا عن تسليم المعاشات للموظفين والودائع لصغار المودعين توجه شبان وشابات من قطاع الشباب وطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني الى البنك حيث اعتصموا داخل المصرف الى حين تسليم جميع الزبائن الموجودين أموالهم pic.twitter.com/nfPrf564nX — مجموعة شباب المصرف (@msmasref) December 28, 2019

ونشرت صفحة "مجموعة شباب المصرف" عدة مقاطع فيديو لتحركهم ضد البنك المذكور، كما نشروا مقطع فيديو لسيدة مسنة كانت تنتظر لساعات من أجل الحصول على أموالها.

هيدي المرا صرلها من الصبح ناطرة دورها بمصرف @BLCBank الحمرا ممنوع الإذلال بقى، أعطوا العالم حقوقها وأموالها#يسقط_حكم_المصرف#مجموعة_شباب_المصرف pic.twitter.com/2j4uutmw8F — مجموعة شباب المصرف (@msmasref) December 28, 2019

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد أثار استياء اللبناينين بعد تصريحه الأخير منذ يومين عندما سئل عن سعر صرف الدولار، فرد قائلًا :"ما بعرف"

وبعد تصريحه المثير للجدل، تصدر اسم رياض سلامة تصدر الترند في لبنان عبر وسم "#غرد_كرياض_سلامة "، الذي سخر اللبنانيون من خلاله على تصريحاته الأخيرة متسائلين عن هوية الشخص الذي يعرف سعر صرف الدولار.

بظن انو حاكم مصرف لبنان ناطر ليلة راس السنة تيشوف توقعات ميشال حايك ومايك فغالي شو لح يقولو عن الوضع المالي وعن سعر صرف الدولار... لأنو هوي ما بيعرف 🙄 🙄 #يسقط_حكم_المصرف #لبنان_ينتفض #غرد_كرياض_سلامه — Stephanie oueiny (@StephanieKhou18) December 28, 2019

#غرد_كرياض_سلامه

حاكم مصرف لبنان ذكرني بمسرحية عادل امام

شاهد ماشافش حاجة pic.twitter.com/U3Kh1tUjWl — Tonighost (@Tonighost2) December 26, 2019

عشو كانوا يعطوك جوائز 🏆؟

- ما حدا بيعرف . #غرد_كرياض_سلامه pic.twitter.com/sFkFhuzJty — بوعباس واولاده للتغريد 🇵🇸 (@ab0trabALamly) December 26, 2019

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