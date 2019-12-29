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ثورة لبنان: الثوار أجبروا البنوك على إعطاء المودعين أموالهم كاملة

منشور 29 كانون الأوّل / ديسمبر 2019 - 07:46
الثوار أجبروا البنوك على إعطاء المودعين أموالهم كاملة
الثوار أجبروا البنوك على إعطاء المودعين أموالهم كاملة
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امراة تصرخ داخل المصرف:" ما معي حق ربطة خبر"

ماتزال أزمة المصارف في لبنان تتفاقم، وضحيتها المواطن اللبناني الذي بات عليه أن يعاني الأمرين أمام حجز البنوك على رواتبهم وأموالهم وتفرض عليهم سحب مبالغ لاتكفي لمستلزمات الحياة اليومية في ظل ارتفاع في الأسعار.

وكان آخر مقاطع الفيديو التي انتشرت من داخل أحد البنوك لامراة تصرخ أنها لاتملك ثمن ربطة خبز.

وفي ظل الإذلال الذي يعيشه المواطن اللبناني، قرر مجموعة من الثوار المشاركين في الحراك من الحزب الشيوعي اللبناني، إجبار المصارف على اعطاء الزبائن المودعين الصغار أموالهم كاملة ، حيث تحركوا نحو أحد البنوك الموجودة في شارع الحمرا وافترشوا الأرض وجلسوا على "الكاونتور".

واصدر قطاع الشباب في الحزب الشيوعي بيانًا جاء فيه :

"إثر تبلغنا عن إمتناع  بنك (بي ال سي) فرع الحمرا عن تسليم المعاشات للموظفين والودائع لصغار المودعين، توجه شبان وشابات من قطاع الشباب وطلاب في الحزب الشيوعي اللبناني الى البنك حيث اعتصموا داخل المصرف الى حين تسليم جميع الزبائن الموجودين أموالهم".

ونشرت صفحة "مجموعة شباب المصرف" عدة مقاطع فيديو لتحركهم ضد البنك المذكور، كما نشروا مقطع فيديو لسيدة مسنة كانت تنتظر لساعات من أجل الحصول على أموالها.

وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قد أثار استياء اللبناينين بعد تصريحه الأخير منذ يومين  عندما سئل عن سعر صرف الدولار،  فرد قائلًا :"ما بعرف"

 وبعد تصريحه المثير للجدل، تصدر اسم رياض سلامة تصدر الترند في لبنان عبر وسم "#غرد_كرياض_سلامة "، الذي سخر اللبنانيون من خلاله على تصريحاته الأخيرة متسائلين عن هوية الشخص الذي يعرف سعر صرف الدولار.

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