جامعة بريطانية توظف 5 كلاب ضمن طاقمها.. ماهي مهمتهم؟

عينت جامعة ميدلسكس، الواقعة شمال غرب العاصمة البريطانية لندن، 5 كلاب لمساعدة الطلاب الذين يعانون من الإجهاد في الامتحان.

وكشفت إدارة الجامعة الى أن الكلاب الخمسة تم تعيينهم بوظيفة "مساعد تدريس" وسيعملون على تحسين رفاهية الطلاب.

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ويحمل الكلاب الخمسة بطاقات الموظفين الخاصة بهم وذلك لضبط انتظامهم.

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وقالت رئيسة المهارات الحسية في الجامعة "فيونا سوثيرز": "يمكنك أن تشعر حرفيًا بأن مستويات التوتر تتقلص، إنه من الصعب وصف تأثير وجود كلب مستلقٍ في زاوية الفصل على الطلبة، لكن عندما قدمنا المخطط في البداية، لا أعتقد أن أيًا منا اعتقد أنه سيكون ناجحًا للغاية".

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وأضافت: "جميع الكلاب مدربة تدريبًا خاصًا وقد كفل التقييم الصارم حصولهم على مزاجهم الصحيح للقيامب المهام الموكلة إليهم".

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