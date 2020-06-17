جريمة شرف تهز إيران.. ذبح زوجته وفصل رأسها عن جسدها

هزت حادثة قطع رجل رأس زوجته الشابة التي هربت منه بعد يومين فقط من زفافهما الشارع الإيراني وخلفت ردود أفعال غاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب التلفزيون الإيراني الدولي، أقدم رجلاً في الثالثة والعشرين من عمره على قطع رأس زوجته (19 عامًا) في "جريمة شرف" عنيفة بعد أن تعقبها وعثر عليها بعد عام من البحث.

وفي حوالي الساعة 10:30 مساء الأحد، سلم الرجل نفسه للشرطة في مدينة عبادان بإقليم خوزستان وهو يحمل سكينًا داميًا معترفًا بأنه قتل زوجته بسبب الخيانة الزوجية.

وأفيد أن الرجل قطع رأس زوجته وترك جثتها مقطوعة الرأس بجوار نهر بهمنشير.

وأعلنت الشرطة في بيان لها، أن عروسًا شابة هربت من المنزل مع رجل آخر بعد يومين من حفل الزفاف قبل عام، وظل العريس الشاب يبحث عن زوجته لمدة عام حتى عثر عليها.

وصرح عباس جعفري دولت آبادي، رئيس القضاء السابق في محافظة خوزستان، أن موجة عمليات "القتل دفاعًا عن الشرف" مشكلة خطيرة في المقاطعة.

وبحسب مركز أبحاث تابع للقوات المسلحة الإيرانية في عام 2019، فإن ما يقرب من 30% من جميع حالات القتل في إيران كانت بذريعة "جرائم الشرف".

وينص قانون العقوبات في إيران على عقوبة السجن بين 3 و10 سنوات بدلًا من الإعدام أو المؤبد لمن يرتكب جرائم قتل أو إيذاء جسدي في إطار العنف المنزلي أو جرائم الشرف.

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