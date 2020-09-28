جريمة قتل مروعة تهز مدينة طرطوس السورية... أب يقتل بناته الثلاثة وينتحر

كشفت وزارة الداخلية السورية تفاصيل مروّعة لجريمة قتل نفذها مواطن بحق بناته الثلاثة وإصابة زوجته رميًا بالرصاص قبل أن يقدم على الانتحار بإحدى مناطق طرطوس السورية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي: "ورد أخبار إلى فرع الأمن الجنائي بطرطوس حول وقوع إطلاق نار في حي الجمعية بالمشروع السادس".

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وأضاف البيان: "على الفور توجهت دوريات الفرع للمكان حيث شوهد امرأة على باب المنزل مصابة بطلق ناري بساقها اليسرى وتبين أنها تدعى (كفاح محمد علي) وهي زوجة صاحب المنزل المدعو مطاع سلامة بن حافظ 1966م حماه، وبينت أن زوجها قام بإطلاق النار من بندقية حربية عليها وعلى بناتها الثلاث (شيماء عمرها 22 عامًا طالبة جامعة، خزامة 20 عامًا طالبة معهد صناعي، شادن 17 عامًا طالبة بالصف الثانوي) ومن ثم أطلق النار على نفسه، وبالدخول إلى المنزل شوهد الأب وبناته مفارقين الحياة، تم إعزام هيئة الكشف القضائي والطبي".

وتابع البيان: "وبالتحقيق الأولي تبين إقدامه على ذلك بسبب وجود خلافات مادية مع المدعو (أحمد .ع) وشخص آخر يدعى (بنيامين . ك) وإقدامهما على تهديد، وتم إلقاء القبض على المذكورين ومازالت التحقيقات مستمرة معهما وسيصار إلى تقديمها إلى القضاء المُختص".

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ونشرت صفحات "فيسبوك" لناشطين من طرطوس صورًا للفتيات الضحايا، فيما قالت بعضها إن الأب القاتل مدرس رياضيات.

لكن على ما يبدو أن بيان وزراة الداخلية السورية لم يقنع روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في سوريا، حيث تناقلوا منشورًا كتبه الجاني على صفحته الشخصية في "فيسبوك" يبين سبب انتحاره مع عائلته.

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وقال: "الأصدقاء الكرام، عندما تقرؤون أكون قد انتحرت و قتلت بناتي بسبب تهديدات المدعو أحمد عديرة أبو ياسر يقطن طرطوس والأصل من الغاب في حماة، والذي سأرفق صورة صفحته وبعض من صوره من صفحته على الفيسبوك و تهديداته نتيجة لعمل طلبه لم أتمكّن من إنجازه في الوقت المحدد في 27 الشهر أي اليوم وخلافنا كان على 3 ساعات تأخير أي للساعة التاسعة ليلًا كأقصى حد ولأسباب قاهرة يعرفها وشرحتها له تفصيليًا ولم يحاول تقبلها أو تفهمها علمًا أنني ذكرتها له في رسالة مطوّلة على مسنجر; أولًا وأكملت الشرح وتأكيد التأخير القاهر لكنه لم يتقبل ذلك بسبب جماعته التي تضغط عليه حسب قوله".

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وأضاف الأب: "تهديدات أحمد كانت بخصوص قتلي وقتل بناتي وحرقنا كما هو موضح في تسجيل صوتي له في التاب الخاص بي وهو تسجيل اليوم .. وهو ومن وراءه قادرين على ذلك. كذلك يشترك معه المدعو بنيامين الكردي أبو المقداد الذي يعمل كل شيء لكن بالاحتيال ويسكن دوير الشيخ سعد .. وأحمد عديرة يعمل لدى قريبه (موزع جملة) واسم قريبه حسن رزوق; أبو علي صاحب شركة اللوتس للتجارة، ملاحظة: بالنسبة لأحمد عديرة إن كان صادقاً فالضغط من الجماعة التي تطلب منه ناتج عملي".

وكشف سلام أن أحد أسباب انتحاره أيضًا ضلوع أخيه بصفقة سلاح في الفيلق الخامس وبيعها للمسلحين في حماة.