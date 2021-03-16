حالة نادرة… ولادة طفلة بشعر أبيض في مصر

فوجئ الأطباء خلال عملية ولادة في مستشفى الأقصر الدولي في محافظة الأقصر جنوبي مصر من لون شعر رأس الجنين الذي كان يتخلله خصلات باللون الأبيض.

وقال الدكتور حامد سيد أحمد استشاري أمراض النساء والولادة بالمستشفى، إن الطفلة ولدت صباح السبت، واكتشف وجود خصلات شعر بيضاء في مقدمة رأسها.

وأشار الطبيب الى أن سبب الخصلات البيضاء في شعر الطفلة يرجع لمتلازمة ناتجة عن زواج الأقارب، حيث إن أم الطفلة وزوجها تربطهما صلة قرابة.

وكشف الدكتور أنه يشرف دائمًا على ولادات أم الطفلة وسبق أن أنجبت طفلتين لديهما الأمر نفسه، وهو ما يؤثر في حاسة السمع عند هؤلاء الأطفال مستقبلًا، مشيرًا إلى ضرورة متابعة علاج مثل هذه الحالات مستقبلًا، وهو ما نصح به والدي الطفلة.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي كان لهم نظرة مختلفة بعض الشيء، حيث زعم جزء منهم أن تلك الظاهرة العجيبة من علامات اقتراب يوم القيامة، ومنهم من فسر ذلك وربطه بما يحدث للعالم من ويلات وحروب ووباء، كما رجح آخرون أن يكون السبب هو مرض أصاب الأم أثناء فترة الحمل ما ترك آثارًا جانبية على الطفل.

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