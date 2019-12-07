حالة نادرة.. إزالة أكثر من 700 تكيس من معدة هندية (صور)

تشهد العديد من الحالات المرضية تطورات غريبة، ومؤخرًا تسببت هندية في صدمة للأطباء، بعدما أزالوا أكثر من 700 تكيس من معدتها في واحدة من الحالات التي تعتبر نادرة في عالم الطب.

لجأت الشابة البالغة من العمر 29 عامًا، والتي لم يُكشف عن هويتها، مؤخرًا إلى أحد مستشفيات قرية " ثاندالام" الهندية، بعدما ظلت تعاني حوالي 3 أشهر من آلام شديدة في البطن والتقيؤ كلما حاولت تناول الطعام.

وحسبما جاء في صحيفة "ذا صن" البريطانية، صُدم الأطباء من نتيجة الفحوصات، والتي كشفت وجود تكيسات عديدة مختلفة الأحجام في معدة المريضة، إلا أن صدمتهم كانت أكبر عندما قرروا إزالة التكيسات.

فأثناء إجراء الجراحة لإزالة التكيسات، اكتشف الأطباء وجود ما يصل إلى 758 تكيسًا في معدة المريضة، وكان من ضمنها 4 تكيسات ضخمة تحوي داخلها تكيسات أخرى أصغر، وكانت تغطي حوالي نصف جوف المعدة.

تمكن الأطباء من إزالة التكيسات بنجاح، وأوضحوا أن الشابة أُصيبت بحالة نادرة تدعى "داء عداري"، وهي عبارة عن عدوى طفيلية تسببها ديدان الكلاب الشريطية، وعند انتقال هذه الديدان لأي شخص أو حيوان بطريقة ما، تستقر في الجسم وتبدأ في إنتاج بيض، يفقس لينتج ديدان أخرى، قد تؤدي لتشكل هذه التكيسات.

وأوضح الخبراء أيضًا أن هذه التكيسات عادة ما تتشكل في الكبد، ولكنها قد تتشكل في أجزاء أخرى من الجسم، بما في ذلك الرئتين والقلب وحتى الدماغ والعظام.

وقالت الطبيبة "سافيثا راجيش": "تعد هذه واحدة من أندر الحالات في التاريخ الطبي"، وعلى الرغم من نجاح الأطباء في إزالة التكيسات، إلا أنهم أوضحوا أن الجراحة كانت بمثابة تحد بالنسبة لهم، حيث كانت التكيسات امتدت إلى الكبد والوريد البابي والقناة الصفراوية، بالإضافة إلى الكلية اليسرى والأمعاء الغليظة وحتى المثانة البولية والأوعية الدموية الكبرى في الجزء الأيمن من الطرف السفلي.

وأوضح الخبراء أن حالة المريضة استقرت بعد الجراحة، ولكنها لا تزال تخضع للمراقبة الطبية، كما أشاروا إلى أنه في حال تم ترك مثل حالة هذه المريضة دون علاج، تتعرض حياة المرضى للخطر.

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