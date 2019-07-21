حتى الموت لم يفرق بينهما.. وفاة زوجين تركيين يبلغان 92 عامًا بفارق 26 دقيقة بينهما (صور)

بعد 70 عامًا من العيش معًا في سعادة واستقرار، توفى زوجان تركيًا يبلغان من العمر 92 عامًا، بفارق 26 دقيقة بينهما، في مفارقة غريبة ونادرة الحدوث.

تمت مراسم الدفن في قرية "موريير" بالولاية، وشارك بها عشرات الأشخاص سواءً من المقربين أو من سكان المنطقة.

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وعاش الزوجان في ولاية أنطاليا جنوب تركيا، وهما راضية يلماز وعبدالرحمن يلماز، حياة مستقرة وهادئة، بعد أن أنجبا 11 من الأولاد والبنات، أنجبوا لهما 30 حفيدًا.

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ومن جانبه أكد أبنهما طوران صاحب الـ55 عامًا أن والديه أحبا بعضهما كثيرًا، وحرصا على تربية أبنائهما بشكل جيد.

وأضاف: "والدتي توفيت في منزل الأسرة بالقرية، بينما مات والدي في أحد مستشفيات الولاية بعدها، بفارق 26 دقيقة بينهما".

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